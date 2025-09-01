Цей законопроєкт є альтернативним до урядового варіанту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на законопроєкт 13634-1 та Судово-юридичну газету.

Які нові правила надання відстрочки пропонує депутат?

У своєму законопроєкті він пропонує встановити, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення 25 років, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

здобувачі вищої освіти в межах розрахункового строку виконання освітньої програми, та які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти

докторанти та лікарі (фармацевти) – інтерни, лікарі – резиденти.

Відстрочка діятиме лише для тих, хто вперше здобуває вищий рівень освіти, а не вступає повторно на такий самий чи нижчий. Право на відстрочку від мобілізації збережеться тільки для студентів денної або дуальної форми, які навчаються у межах офіційно встановленого строку своєї освітньої програми. Якщо через академвідпустку чи відрахування навчання затягнеться, право буде втрачено.

Окрім студентів, відстрочку також пропонують надати працівникам освіти, якщо вони відносяться до таких категорій:

наукові працівники закладів вищої освіти, наукових установ і організацій, які мають науковий ступінь,

науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти,

педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної середньої освіти.

За словами Грищука, урядовий законопроєкт №13634 не врахував питання відстрочки для педагогічних працівників закладів вищої освіти, категорія яких була розширена Законом від 6 червня 2024 року № 3791-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти".

Роман Грищук пояснив, що чинне законодавство гарантує право на відстрочку від мобілізації для студентів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, аспірантів, докторантів, а також науково-педагогічних працівників із науковим ступенем, які навчаються чи працюють за денною або дуальною формою.

Втім, за його словами, практика показала й інший бік – чимало чоловіків призовного віку повторно вступають до навчальних закладів, здобуваючи рівень освіти, який не перевищує раніше отриманий. Це призвело до різкого збільшення кількості студентів старше 25 років: лише за пів року їх стало понад 17 тисяч у профтехосвіті та понад 75 тисяч у коледжах.

Щоб закрити ці прогалини, Кабмін зареєстрував законопроєкти №13193 та №13634, які уточнюють умови надання відстрочки. Йдеться, зокрема, про те, що право на відстрочку мають отримати й педагоги закладів вищої освіти, незалежно від наукового ступеня. Наразі ж відстрочка поширюється лише на наукових і науково-педагогічних працівників із науковим ступенем, а також на викладачів закладів середньої, професійної та фахової передвищої освіти.

Крім того, одним із важливих напрямків трансформації вищої освіти є розмежування навчальної та наукової роботи в закладах вищої освіти, що має на меті залучення фахівців з практичним досвідом роботи на посади педагогічних працівників за рахунок збільшення їх навчальної складової в межах робочого часу.

Чинною редакцією Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" не охоплено педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, що здійснюють викладацьку діяльність без наукового ступеня, що створює загрозу невиконання мобілізаційного завдання із забезпечення в умовах воєнного стану державних гарантій у сфері освіти для задоволення потреб національної економіки, військових формувань та населення.

Згідно з Доповіддю про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства у 2024 році, підготовленою Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, у ЄДЕБО містяться відомості про 93 750 осіб, що здійснюють викладацьку діяльність у закладах вищої освіти за основним місцем роботи, з яких 39 492 – чоловіки.

При цьому 91,2% з них вже мають науковий ступінь і, відповідно, охоплені чинною нормою закону.

"Таким чином, розширення категорій надання відстрочки педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти незалежно від наявності наукового ступеня не призведе до суттєвого скорочення мобілізаційного потенціалу держави, але сприятиме залученню фахівців-практиків до викладацької діяльності у закладах вищої освіти, зберегти кадровий потенціал та забезпечити безперервність освітнього процесу" – підсумував ініціатор законопроєкту.

