Відстрочка від мобілізації: чи можна отримати, якщо у батьків інвалідність

Мобілізації в Україні підлягають усі чоловіки призивного віку, водночас є категорії, які можуть отримати відстрочку за низкою причин, які передбачені законодавством.

Юрист Андрій Топчій пояснив, чи можуть призвати чоловіка, який має одного з батьків з інвалідністю.

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, що відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають мобілізації особи які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати.

Тож особа має право на відстрочку від мобілізації за умови, що немає, наприклад, працездатних (повнолітніх, не пенсіонерів, не інвалідів) братів чи сестер по догляду за батьком або матір'ю,

– уточнив Андрій Топчій.

Чи дозволено виїзд за кордон

Дійсно, право на виїзд мають особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України.

Для цього потрібно мати документи (їх нотаріально засвідчені копії), які підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документи, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка).

особа має право на виїзд, якщо має батька або матір з інвалідністю і проживає з ними за однією адресою.

Які документи потрібні для перетину кордону:

свідоцтво про народження військовозобов’язаного;

пенсійне посвідчення інваліда;

паспорти зі спільною адресою реєстрації.

Юрист також додав, що останнім часом прикордонники можуть також запитати відстрочку з ТЦК, проставлену у відповідному військово-обліковому документі.