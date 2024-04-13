Не тільки студенти: хто має право на відстрочку за новим законом про мобілізацію

Напередодні, 11 квітня, Рада прийняла в цілому у другому читанні законопроєкт про мобілізацію №10449. У цьому законі врахована пропозиція Комітету освіти щодо права на відстрочку аспірантам.

Про це заявили в Апараті Верховної Ради 12 квітня. То хто ж ще, окрім студентів, має право на відстрочку, передає 24 Канал.

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Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти й здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту";

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, що мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Під час прийняття Закону була врахована пропозиція народних депутатів України – членів Комітету надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації,

– підкреслили в Апараті Верховної Ради.

Зверніть увагу! Після того, як Рада ухвалила закон, його має підписати голова парламенту. Опісля невідкладно направляє президенту. Глава держави може підписати або повернути закон на повторний розгляд.

Відповідно до статті 94 Конституції закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Наразі закон про мобілізацію тільки прийнято. Його ще не підписав глава Верховної Ради.