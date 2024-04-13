Не только студенты: кто имеет право на отсрочку по новому закону о мобилизации

Накануне, 11 апреля, Рада приняла в целом во втором чтении законопроект о мобилизации №10449. В этом законе учтено предложение Комитета образования относительно права на отсрочку аспирантам.

Об этом заявили в Аппарате Верховной Рады 12 апреля. Так кто же еще, кроме студентов, имеет право на отсрочку, передает 24 Канал.

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Кто может получить отсрочку от мобилизации

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" предусматривает, что призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат такие категории соискателей и работников образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании";

докторанты и лица, зачислены на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень;

педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Во время принятия Закона было учтено предложение народных депутатов Украины – членов Комитета предоставить аспирантам, которые учатся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации,

– подчеркнули в Аппарате Верховной Рады.

Обратите внимание! После того как Рада приняла закон, его должен подписать председатель парламента. После безотлагательно направляет президенту. Глава государства может подписать или вернуть закон на повторное рассмотрение.

В соответствии со статьей 94 Конституции, закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не ранее дня его опубликования.

Сейчас закон о мобилизации только принят. Его еще не подписал глава Верховной Рады.