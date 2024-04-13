Про це заявили в Апараті Верховної Ради 12 квітня. То хто ж ще, окрім студентів, має право на відстрочку, передає 24 Канал.

Цікаво Кого можуть забронювати від мобілізації: що говорить новий закон

Хто може отримати відстрочку від мобілізації

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають такі категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти й здобувають рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України "Про освіту";

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

наукові й науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ і організацій, що мають науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Під час прийняття Закону була врахована пропозиція народних депутатів України – членів Комітету надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації,

– підкреслили в Апараті Верховної Ради.