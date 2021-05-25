Відсутність зубів та сліди удушення на шиї, – батько Протасевича про відео сина

Батько затриманого у Мінську Романа Протасевича вважає, що його сина змусили записати відеозвернення, на якому він нібито зізнався у причетності до організації протестів. Ба більше, Протасевича могли катувати.

Про це батько Дмитро Протасевич сказав в інтерв'ю. Він наголосив, що відео зняли під тиском.

До теми Його змусили, – батько Протасевича вважає, що на відео у сина зламаний ніс та грим на обличчі

"Ми помітили відсутність кількох зубів, коли він говорив. Окрім цього, після кількох переглядів відео ми помітили у нього на шиї сліди удушення", – сказав батько затриманого.

Він впевнений, що відео зроблене під великим психологічним і фізичним тиском.

Я думаю, що після довгих знущань його змусили говорити ці слова,

– наголосив Дмитро Протасевич.

Звернення Романа Протасевича з СІЗО: дивіться відео

Він репетирував, – батько Протасевича

Чоловік впевнений в тому, що його син або завчив текст, або читав його, адже манера розмови була йому не притаманна.

"Мені здалося, що його змусили кілька раз перед записом репетирувати, щоб це виглядало реалістично. Ви подивіться його інтерв'ю. Повірте, це не його слова. Це сухі слова, які властиві працівникам силових структур", – запевнив батько.

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Він також додав, що його син ніколи не зізнається в тому, чого не робив – це ще один доказ тиску силовиків.

Інтерв'ю з Олегом Алкаєвим та Дмитром Протасевичем: відео

Затримання Протасевича: коротко