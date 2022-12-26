Важелі впливу є, – Клімкін про намір виключити Росію з Радбезу ООН

Україна зараз бореться за виключення держави-терористки Росії з Ради Безпеки ООН. На це не можуть наважитися інші світові лідери, бо мають власні побоювання.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він переконаний, що позитивні зрушення є, адже в світі почалася ця дискусія.

До теми Потрібен механізм: у ЄС хочуть припинити членство Росії в Радбезі ООН

Раніше, згадав Клімкін, можливість обмежити право на вето Росії в Раді Безпеки ООН сприймалася як ненаукова фантастика. А тепер мовиться про фахову політичну дискусію.

ООН потребує перезавантаження

ООН, за переконанням політика, працює гірше, ніж колись працювала Ліга Націй, якій перед Другою світовою війною все ж вистачило волі виключити СРСР через війну з Фінляндією.

Тепер же ООН не те, що не може виключити Росію, вона не може обмежити навіть Росію в рамках Ради Безпеки і в рамках міжнародних організацій,

– додав спікер.

Він вважає, що сучасна ООН потребує перезавантаження. Це складно сприймається багатьма країнами, і нашими друзями зокрема. Таке перезавантаження означає і зміну теперішнього складу Радбезу. Одразу виникає питання: "Що тоді буде із США, Францією, Великою Британією та багатьма іншими речами?".

"Такий революційний підхід поки що не має підтримки двох третин. Але знову ж таки, я вважаю, що крига скресла, дискусія почалася і це дуже позитивно", – додав Клімкін.

Росія стала постпредом Радбезу ООН як правонаступниця СРСР, що порушує принципи ООН. За логікою Росії, правонаступницею СРСР могла бути Україна чи інші країни, які входили до Радянського Союзу.

Перспективи щодо виключення Росії з Радбезу ООН: дивитись відео

Рішення міжнародних судів

Є ще і другий момент, про який багато хто ймовірно здогадується, але вважає це перспективою майбутнього, зауважив політик. Мовиться про рішення міжнародних судів, про те, що Україна почала в 2015 році і знову подаватиме зараз. Проти Росії буде все більше і більше позовів.

Україні дуже допомогло б рішення про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, переконаний Клімкін. Він згадав, що для цього Європарламент вже зробив перший невеликий крок, але важливо, щоб США й інші країни пішли далі цим шляхом.

Тож насправді важелі впливу є, поки що бажання немає їх на сто відсотків застосовувати, але рух пішов,

– підсумував ексміністр закордонних справ.

Заклики до виключення Росії з Радбезу ООН: головне