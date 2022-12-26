Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба в етері національного телемарафону. Однак Україна вимагатиме не тільки виключення Росії з Радбезу, але й з ООН взагалі.

Зверніть увагу Потрібен механізм: у ЄС хочуть припинити членство Росії в Радбезі ООН

Позиція України переконлива та аргументована

Дмитро Кулеба наголосив, що 26 грудня Україна в ООН порушить питання щодо незаконності перебування Росії в Радбезі. Позиція нашої держави щодо країни-агресорки є переконливою та аргументованою.

У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, не має,

– наголосив Кулеба.

Важливо! Постпред України в ООН Сергій Кислиця неодноразово звертав увагу на те, що Росія незаконно посіла місце постійного члена Радбезу ООН. Відповідно до Статуту організації, її постійними членами є Велика Британія, США, Франція, Китай та СРСР. після розпаду останнього Росія, оголосивши себе правонаступницею "червоної імперії" просто замінила Радянський Союз у Радбезі.

США та ЄС зробили заяви щодо Росії в Радбезі ООН

Голова Європейської Ради Шарль Мішель виступає за те, аби призупинити членство Росії в Радбезі ООН на тлі того, що країна-агресорка систематично порушує міжнародне право. Однак Мішель наголосив на тому, що говорить саме про призупинення, а не повне виключення. Однак і для цього потрібно створити спеціальний механізм в ООН, якого зараз немає.

Американські законодавці, що очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. Її ініціатори наголошують, що країна-агресорка вчинила "кричущі порушення".