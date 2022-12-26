Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона. Однако Украина потребует не только исключения России из Совбеза, но и из ООН вообще.

Обратите внимание Нужен механизм: в ЕС хотят прекратить членство России в Совбезе ООН

Позиция Украины убедительна и аргументирована

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что 26 декабря Украина в ООН поднимет вопрос о незаконности пребывания России в Совбезе. Позиция нашего государства относительно страны-агрессорки убедительна и аргументирована.

У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, нет,

– подчеркнул Кулеба.

Важно! Постпред Украины в ООН Сергей Кислица неоднократно обращал внимание на то, что Россия незаконно заняла место постоянного члена Совбеза ООН. Согласно Уставу организации, ее постоянными членами являются Великобритания, США, Франция, Китай и СССР. после распада последнего Россия, объявив себя правопреемницей "красной империи" просто заменила Советский Союз в Совбезе.

США и ЕС сделали заявления относительно России в Совбезе ООН

Глава Европейского Совета Шарль Мишель выступает за то, чтобы приостановить членство России в Совбезе ООН на фоне того, что страна-агрессорка систематически нарушает международное право. Однако Мишель отметил то, что говорит именно о приостановлении, а не полном исключении. Однако и для этого нужно создать специальный механизм у ООН, которого сейчас нет.

Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН Ее инициаторы отмечают, что страна-агрессорка совершила "вопиющие нарушения".