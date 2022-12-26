Рычаги влияния есть, – Климкин о намерении исключить Россию из Совбеза ООН
Украина сейчас борется за исключение государства-террористки России из Совбеза ООН. На это не могут решиться другие мировые лидеры, потому что имеют собственные опасения.
Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уверен, что положительные сдвиги есть, ведь в мире началась эта дискуссия.
К теме Нужен механизм: в ЕС хотят прекратить членство России в Совбезе ООН
Ранее, вспомнил Климкин, возможность ограничить право на вето России в Совете Безопасности ООН воспринималась как ненаучная фантастика. А теперь говорится о профессиональной политической дискуссии.
ООН нуждается в перезагрузке
ООН, по убеждению политика, работает хуже, чем когда-то работала Лига Наций, которой перед Второй мировой войной все же хватило воли исключить СССР из-за войны с Финляндией.
Теперь же ООН не то, что не может исключить Россию, она не может ограничить даже Россию в рамках Совета Безопасности и в рамках международных организаций.
– добавил спикер.
Он считает, что современная ООН нуждается в перезагрузке. Это сложно воспринимается многими странами и нашими друзьями в частности. Такая перезагрузка означает и изменение нынешнего состава Совбеза. Сразу возникает вопрос: "Что тогда будет с США, Францией, Великобританией и многими другими вещами?"
"Такой революционный подход пока не имеет поддержки двух третей. Но опять же, я считаю, что лед тронулся, дискуссия началась и это очень положительно", - добавил Климкин.Важно! Россия стала постпредом Совбеза ООН как правопреемница СССР, нарушающая принципы ООН. По логике России, правопреемницей СССР могла быть Украина или другие страны, входившие в Советский Союз.
Перспективы по исключению России из Совбеза ООН: смотреть видео
Решения международных судов
Есть еще и второй момент, о котором многие вероятно догадываются, но считают это перспективой будущего, заметил политик. Речь идет о решении международных судов, о том, что Украина начала в 2015 году и снова будет подавать сейчас. Против России будет все больше и больше исков.
Украине бы очень помогло решение о признании России государством-спонсором терроризма, убежден Климкин. Он вспомнил, что для этого Европарламент уже сделал первый небольшой шаг, но важно, чтобы США и другие страны пошли дальше по этому пути.
Так что на самом деле рычаги влияния есть, пока желания нет их на сто процентов применять, но движение пошло,
– подытожил эксминистр иностранных дел.
Призывы к исключению России из Совбеза ООН: главное
- Дмитрий Кулеба отметил, что 26 декабря Украина в ООН поднимет вопрос о незаконности пребывания России в Совбезе.
- Глава Европейского Совета Шарль Мишель выступает за то, чтобы приостановить членство России в Совбезе ООН на фоне того, что страна-агрессорка систематически нарушает международное право.
- Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, призывающей Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН