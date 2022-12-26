Рычаги влияния есть, – Климкин о намерении исключить Россию из Совбеза ООН

Украина сейчас борется за исключение государства-террористки России из Совбеза ООН. На это не могут решиться другие мировые лидеры, потому что имеют собственные опасения.

Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он уверен, что положительные сдвиги есть, ведь в мире началась эта дискуссия.

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Ранее, вспомнил Климкин, возможность ограничить право на вето России в Совете Безопасности ООН воспринималась как ненаучная фантастика. А теперь говорится о профессиональной политической дискуссии.

ООН нуждается в перезагрузке

ООН, по убеждению политика, работает хуже, чем когда-то работала Лига Наций, которой перед Второй мировой войной все же хватило воли исключить СССР из-за войны с Финляндией.

Теперь же ООН не то, что не может исключить Россию, она не может ограничить даже Россию в рамках Совета Безопасности и в рамках международных организаций.

– добавил спикер.

Он считает, что современная ООН нуждается в перезагрузке. Это сложно воспринимается многими странами и нашими друзьями в частности. Такая перезагрузка означает и изменение нынешнего состава Совбеза. Сразу возникает вопрос: "Что тогда будет с США, Францией, Великобританией и многими другими вещами?"

"Такой революционный подход пока не имеет поддержки двух третей. Но опять же, я считаю, что лед тронулся, дискуссия началась и это очень положительно", - добавил Климкин.

Россия стала постпредом Совбеза ООН как правопреемница СССР, нарушающая принципы ООН. По логике России, правопреемницей СССР могла быть Украина или другие страны, входившие в Советский Союз.

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Решения международных судов

Есть еще и второй момент, о котором многие вероятно догадываются, но считают это перспективой будущего, заметил политик. Речь идет о решении международных судов, о том, что Украина начала в 2015 году и снова будет подавать сейчас. Против России будет все больше и больше исков.

Украине бы очень помогло решение о признании России государством-спонсором терроризма, убежден Климкин. Он вспомнил, что для этого Европарламент уже сделал первый небольшой шаг, но важно, чтобы США и другие страны пошли дальше по этому пути.

Так что на самом деле рычаги влияния есть, пока желания нет их на сто процентов применять, но движение пошло,

– подытожил эксминистр иностранных дел.

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