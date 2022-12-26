Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він переконаний, що позитивні зрушення є, адже в світі почалася ця дискусія.

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Раніше, згадав Клімкін, можливість обмежити право на вето Росії в Раді Безпеки ООН сприймалася як ненаукова фантастика. А тепер мовиться про фахову політичну дискусію.

ООН потребує перезавантаження

ООН, за переконанням політика, працює гірше, ніж колись працювала Ліга Націй, якій перед Другою світовою війною все ж вистачило волі виключити СРСР через війну з Фінляндією.

Тепер же ООН не те, що не може виключити Росію, вона не може обмежити навіть Росію в рамках Ради Безпеки і в рамках міжнародних організацій,
– додав спікер.

Він вважає, що сучасна ООН потребує перезавантаження. Це складно сприймається багатьма країнами, і нашими друзями зокрема. Таке перезавантаження означає і зміну теперішнього складу Радбезу. Одразу виникає питання: "Що тоді буде із США, Францією, Великою Британією та багатьма іншими речами?".

"Такий революційний підхід поки що не має підтримки двох третин. Але знову ж таки, я вважаю, що крига скресла, дискусія почалася і це дуже позитивно", – додав Клімкін.

Перспективи щодо виключення Росії з Радбезу ООН: дивитись відео

Рішення міжнародних судів

Є ще і другий момент, про який багато хто ймовірно здогадується, але вважає це перспективою майбутнього, зауважив політик. Мовиться про рішення міжнародних судів, про те, що Україна почала в 2015 році і знову подаватиме зараз. Проти Росії буде все більше і більше позовів.

Україні дуже допомогло б рішення про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, переконаний Клімкін. Він згадав, що для цього Європарламент вже зробив перший невеликий крок, але важливо, щоб США й інші країни пішли далі цим шляхом.

Тож насправді важелі впливу є, поки що бажання немає їх на сто відсотків застосовувати, але рух пішов,
– підсумував ексміністр закордонних справ.

Заклики до виключення Росії з Радбезу ООН: головне

  • Дмитро Кулеба наголосив, що 26 грудня Україна в ООН порушить питання щодо незаконності перебування Росії в Радбезі.
  • Голова Європейської Ради Шарль Мішель виступає за те, аби призупинити членство Росії в Радбезі ООН на тлі того, що країна-агресорка систематично порушує міжнародне право.
  • Американські законодавці, що очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли резолюцію, яка закликає Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН.