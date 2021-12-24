Виконали план ВООЗ: майже 43% українців повністю вакциновані
Джерело:МОЗ
Вже 42,8% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.
Тож Україна дотримується плану. Натомість вже 46,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19.
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Добова статистика щеплень
Так, за добу 23 грудня в Україні 113 882 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 36 546 людей. Тоді як повністю імунізовані – 76 543 людини. Додаткову дозу отримали 793 людини.
Щеплення проводили 864 мобільні бригади з імунізації, 3 331 пункт щеплення та 458 центрів вакцинації населення.Зверніть увагу! 1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими.
Загальна статистика
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 537 066 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 537 064 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 296 090 людей;
- отримали додаткову дозу – 1 389 людей.
Загалом провели 27 834 543 щеплення.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 207 141,
- Coronavac – 4 752 551,
- AstraZeneca – 1 616 215,
- Moderna – 1 453 292,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу