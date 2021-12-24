Добова статистика хворих

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 248 мешканців країни. До лікарень потрапили 1 646 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас за цей самий час одужало – 14 874 особи.

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Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 62 971 тест на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 28 013;
  • методом ІФА – 5 889;
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 069.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1234;
  • Вінницька область – 228;
  • Волинська область – 215;
  • Дніпропетровська область – 212;
  • Донецька область – 593;
  • Житомирська область – 138;
  • Закарпатська область – 211;
  • Запорізька область – 331;
  • Івано-Франківська область – 170;
  • Київська область – 378;
  • Кіровоградська область – 70;
  • Луганська область – 57;
  • Львівська область – 392;
  • Миколаївська область – 204;
  • Одеська область – 142;
  • Полтавська область – 411;
  • Рівненська область – 204;
  • Сумська область – 164;
  • Тернопільська область – 188;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 44;
  • Хмельницька область – 299;
  • Черкаська область – 236;
  • Чернівецька область – 123;
  • Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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