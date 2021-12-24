Добова статистика хворих

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 248 мешканців країни. До лікарень потрапили 1 646 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Водночас за цей самий час одужало – 14 874 особи.

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Темпи тестування в країні:

За добу в Україні провели 62 971 тест на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 28 013;

методом ІФА – 5 889;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 069.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1234;

Вінницька область – 228;

Волинська область – 215;

Дніпропетровська область – 212;

Донецька область – 593;

Житомирська область – 138;

Закарпатська область – 211;

Запорізька область – 331;

Івано-Франківська область – 170;

Київська область – 378;

Кіровоградська область – 70;

Луганська область – 57;

Львівська область – 392;

Миколаївська область – 204;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 411;

Рівненська область – 204;

Сумська область – 164;

Тернопільська область – 188;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 44;

Хмельницька область – 299;

Черкаська область – 236;

Чернівецька область – 123;

Чернігівська область – 211.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Увага! За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 637 038 осіб. Натомість вдалося побороти недугу – 3 408 294 особам. На жаль, жертвами коронавірусу стали 94 432 українців.

Всього провели 16 626 864 ПЛР-тестувань.

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