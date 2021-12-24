Суточная статистика больных

От осложнений болезни, к сожалению, умерли 248 жителей страны. В больницы попали 1 646 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. В то же время за это же время выздоровело – 14 874 человека.

Обратите внимание Ревакцинация 3 и 4 дозами ухудшит пандемию, а не остановит ее, – ВОЗ

Темпы тестирования в стране:

За сутки в Украине провели 62 971 тест на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 28 013;

методом ИФА – 5 889;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV2 – 29 069.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ровенская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Внимание! За все время пандемии в Украине заболело – 3 637 038 человек. При этом удалось побороть недуг – 3 408 294 лицам. К сожалению, жертвами коронавируса стали 94 432 украинца.



Всего провели 16 626 864 ПЦР – тестов.

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