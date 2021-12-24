Суточная статистика больных
От осложнений болезни, к сожалению, умерли 248 жителей страны. В больницы попали 1 646 пациентов с выраженными симптомами коронавируса. В то же время за это же время выздоровело – 14 874 человека.
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Темпы тестирования в стране:
За сутки в Украине провели 62 971 тест на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 28 013;
- методом ИФА – 5 889;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV2 – 29 069.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1234;
Винницкая область – 228;
Волынская область – 215;
Днепропетровская область – 212;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 138;
Закарпатская область – 211;
Запорожская область – 331;
Ивано-Франковская область – 170;
Киевская область – 378;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 57;
Львовская область – 392;
Николаевская область – 204;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 411;
Ровенская область – 204;
Сумская область – 164;
Тернопольская область – 188;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 44;
Хмельницкая область – 299;
Черкасская область – 236;
Черновицкая область – 123;
Черниговская область – 211.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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