Розставимо якісно акценти, – в ОП назвали 3 цілі України на саміті НАТО

Менш ніж за тиждень у Вільнюсі відбудеться довгоочікуваний саміт НАТО. Україна прагне отримати запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу. Існують різні прогнози та припущення, проте, чи отримаємо ми бажаний результат – загадка.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що Україну задовольнить швидке постачання зброї, перемога над Росією й початок судових процесів, над дикими людьми, які продовжують вбивати українців.

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Хочемо отримати конкретику

Сучасному світу треба менше схилятись до пафосу традиційних й банальних піар презентацій. Цього було достатньо у перші місяці війни. Сьогодні треба обговорювати практичні речі. Було б бажано почути це саме на саміті.

"Мені здається на саміті НАТО акценти будуть більш якісно розставлені", – сказав Подоляк.

Ключові цілі України на саміті НАТО:

більш тісна інтеграція;

пріоритизація постачання зброї;

конкретна дорога до НАТО з погляду календарного плану.

Як зазначив радник голови ОП, Україна де-факто є членом НАТО й під час саміту у Вільнюсі має отримати більш тісну інтеграцію у рамках Ради Україна – НАТО. Конкретним матеріальним наслідком саміту НАТО було б постачання та аналіз необхідної зброї, збільшення обсягів й швидкості постачання.

Зараз 21 країна-член НАТО хоче, аби Україна стала членом Альянсу. Проте під час війни це неможливо. Тому ми хочемо отримати конкретику щодо пришвидшеного вступу – календарно.

"Програш Росії, певні переговори щодо юридичної фіксації наслідків війни, враховуючи все, що повинна виплачувати й компенсувати Москва. А після цього формалізація де-юре статусу України в НАТО", – зазначив Подоляк.

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