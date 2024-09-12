"Бомбили" Іркутськ і горіли в Саках : що відомо про Су-30, який бійці ГУР МО знищили з ПЗРК

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Близько 5 ранку російські загарбники втратили зв'язок з бортом Су-30СМ над Чорним морем. Окупанти одразу ж кинулися його шукати, але знайти вдалося тільки уламки за близько 70 кілометрів від мису Тарханкут.

Згодом Головне управління розвідки Міноборони підтвердило інформацію, котра раніше була у мережі – цей борт вдалося збити з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Україна не вперше відправляє до пекла російський літак такого типу. Однак знищення з ПЗРК на морі відбулося вперше.

Що відомо про Су-30, яку роль ці літаки відіграють у війні проти України та чому для них аеродром Саки є прокляттям – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Цікаво Піке на глибину: українські розвідники знищили Су-30 над Чорним морем

Як бійці ГУР МО знищили літак

Ще вдень 11 вересня російські пропагандисти "зажурилися" через втрату літака, не повідомляючи деталей. Пізніше почали з'являтися версії про те, що бійці ГУР МО, бувши на катері, вистрілили з ПЗРК і влучили в Су-30СМ.

Уранці 12 вересня ГУР МО підтвердило цю інформацію та опублікувало відео знищення літака. Відомо, що цей борт належав до 43-го окремого морського авіаційного полку військово-космічних сил країни-терориста. Цей підрозділ базується на аеродромі Саки в тимчасово окупованому Криму.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ,

– повідомили в ГУР МО.

Знищення літака Су-30СМ над Чорним морем: дивіться відео

Ймовірно, знищення відбулося неподалік узбережжя окупованої території Херсонської області.

Історія появи винищувачів Су-30

Винищувачі Су-30 – одна з останніх авіаційних розробок СРСР. Роботу над створенням нового літака почали на базі винищувача Су-27УБ, і перший політ був здійснений 31 грудня 1989 року.

Щодо змін, які отримав новий літак у порівнянні з Су-27УБ, то мова йде про:

встановлення нової системи дозаправки в польоті зі штангою, яку випускають в передкабінному відсіку зліва;

встановлення спеціальної апаратури зв'язку та наведення на приладовій дошці задньої кабіни та вмонтування широкоформатного телевізійного індикатора тактичної обстановки;

зміну системи кондиціонування.



Су-30СМ / Фото росЗМІ

Першочергово новий літак розглядали як частину протиповітряної оборони – він мав виконувати функцію патрулювання, супроводу більших бортів та міг бути пунктом управління групи винищувачів.

Та розпад СРСР суттєво пригальмував подальше виробництво нових винищувачів. Тому росіяни вирішили почати продаж іноземцям. Це спричинило роботу над експортними модифікаціями. Першою країною, котра замовила Су-30, стала Індія. Пізніше ці літаки країна використовувала під час прикордонного конфлікту з Пакистаном у 2019 році.

Характеристика Су-30

Літак Су-30 та його модифікації, такі як Су-30СМ, за заявами росіян, мають наступні характеристики:

довжина – 21,9 метра;

розмах крила – 14,7 метра;

висота – 6,36 метра;

площа крила – 62 метри квадратні;

вага – 18 800 кілограмів;

нормальна злітна вага – 24 900 кілограмів;

максимальна злітна вага – 38 800 кілограмів;

двигуни – АЛ-31ФП (на Су-30СМ) потужністю 7 770 кінських сил кожен;

швидкість біля землі – до 1 350 кілометрів на годину;

швидкість на висоті – 2 125 кілометрів на годину;

дальність польоту – до 3 000 кілометрів;

бойовий радіус – 1 500 кілометрів;

тривалість польоту без дозаправки – 210 хвилин;

практична стеля – 17 300 метрів;

екіпаж – двоє осіб.



Су-30СМ / Фото росЗМІ

Крім того, літак обладнаний озброєнням та точками підвіски для ракет. Мова йде про:

вбудовану гармату ГШ-30-1 калібром 30 міліметрів;

12 точок підвіски для ракет та авіабомб з бойовим навантаженням до 8 000 кілограмів;

6 з 12 точок підвіски, які за стандартом займають ракети середньої дальності, інші 6 – ракети ближнього бою;

також підвіски можуть займати бомби вільного падіння, а також протилокаційні ракети, такі як Х-31.

Цікаво! Ціна одного літака становить близько 50 мільйонів доларів.

Модифікації Су-30

За 30 років Росія створила низку модифікацій винищувача Су-30, більшість з яких є експортними варіаціями. Мова йде про:

Су-30К – комерційний варіант винищувача;

Су-30КН – покращена комерційна версія з оновленими засобами радіолокації;

Су-30КІ – ще одна комерційна версія винищувача, де Су-30 став одномісним винищувачем – такими були вимоги Індонезії, яка замовила ці літаки;

Су-30К2 – нереалізований проєкт покращеної версії попередньої модифікації, але вже двомісного варіанту;

Су-30МК – двомісний ударний винищувач, створений для експорту. Збільшено максимальну вагу та бойове навантаження;

Су-30МК2 – покращена версія попередньої модифікації;

Су-30М2 – ще одна покращена версія, створена для російської армії;

Су-30МК2В – експортна версія для В'єтнаму;

Су-30МК2V – експортна версія для Венесуели;

Су-30МКІ – експортна версія для Індії;

Су-30МКА – версія для Алжиру;

Су-30МКК – версія для Китаю;

Су-30МКМ – для Малайзії;

Су-30СМ – покращена версія з новими двигунами для російської армії;



Су-30СМ / Фото росЗМІ

Су-30СМЕ – експортний варіант попередньої модифікації;

Су-30СМД – "імпортозаміщена" версія, в якій через санкції усі компоненти замінили на російські;

Су-30СМ2 – покращена версія з новими двигунами та вдосконаленою РЛС, а також розширена номенклатура озброєння.

Су-30 і війна проти України

Росіяни активно використовують винищувачі Су-30СМ та Су-30СМ2 у війні проти України. В основному з їхньою допомогою ворог запускає протилокаційні ракети Х-31 та Х-58 по Півдню України.

Станом на початок повномасштабного вторгнення на озброєнні в Росії було близько сотні винищувачів Су-30СМ та ще понад 30 Су-30СМ2. Скільки за цей час ворог втратив таких літаків – достеменно невідомо. Однак за перші місяці повномасштабної війни ЗСУ знищили щонайменше 11 винищувачів Су-30СМ (чи були черед них модифікаційні Су-30СМ2 – невідомо). Ще щонайменше 1 знищений Су-30 був невідомої модифікації.

Ще мінімум 4 літаки росіяни втратили після першого потужного удару Сил оборони України по військових об'єктах Криму, а саме по аеродрому Саки 9 серпня 2022 року. Тоді, за даними супутникових знімків, серед 11 знищених літаків було 4 Су-30СМ. Після атаки 26 липня 2024 року на аеродромі було знищено ще один такий літак.

І винищувач, який бійці ГУР МО знищили 12 вересня 2024 року над Чорним морем, теж базувався на аеродромі Саки. Вочевидь, усі винищувачі на тимчасово окупованому півострові чекає тільки одна доля.

У жовтні 2022 року винищувач Су-30СМ "бомбив" Іркутськ, впавши на житловий будинок. Загинули 15 росіян (з них двоє пілотів), а 28 – зазнали поранень.

Як Су-30СМ падав на житловий будинок в Росії: дивіться відео

Цікаво – ще один винищувач Су-30 у серпні 2023 року розбився в Калінінградській області через нібито несправність, пілоти загинули. Однак не виключено, що "несправність" спричинило "імпортозаміщення".

Тобто під час повномасштабної війни росіяни втратили щонайменше 20 літаків Су-30, абсолютна більшість з яких – Су-30СМ.