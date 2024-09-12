"Бомбили" Иркутск и горели в Саках: что известно о Су-30, который бойцы ГУР МО уничтожили из ПЗРК

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Около 5 утра российские захватчики потеряли связь с бортом Су-30СМ над Черным морем. Оккупанты сразу же бросились его искать, но найти удалось только обломки в около 70 километрах от мыса Тарханкут.

Впоследствии Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию, которая ранее была в сети – этот борт удалось сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса.

Украина не впервые отправляет в ад российский самолет такого типа. Однако уничтожение из ПЗРК на море произошло впервые.

Что известно о Су-30, какую роль эти самолеты играют в войне против Украины и почему для них аэродром Саки является проклятием – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Пике на глубину: украинские разведчики уничтожили Су-30 над Черным морем

Как бойцы ГУР МО уничтожили самолет

Еще днем 11 сентября российские пропагандисты "загрустили" из-за потери самолета, не сообщая деталей. Позже начали появляться версии о том, что бойцы ГУР МО, будучи на катере, выстрелили из ПЗРК и попали в Су-30СМ.

Утром 12 сентября ГУР МО подтвердило эту информацию и опубликовало видео уничтожения самолета. Известно, что этот борт принадлежал к 43-му отдельному морскому авиационному полку военно-космических сил страны-террориста. Это подразделение базируется на аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27. В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ,

– сообщили в ГУР МО.

Уничтожение самолета Су-30СМ над Черным морем: смотрите видео

Вероятно, уничтожение произошло недалеко от побережья оккупированной территории Херсонской области.

История появления истребителей Су-30

Истребители Су-30 – одна из последних авиационных разработок СССР. Работу над созданием нового самолета начали на базе истребителя Су-27УБ и первый полет был совершен 31 декабря 1989 года.

Что касается изменений, которые получил новый самолет по сравнению с Су-27УБ, то речь идет об:

установке новой системы дозаправки в полете со штангой, которую выпускают в передкабинном отсеке слева;

установке специальной аппаратуры связи и наведения на приборной доске задней кабины и вмонтировании широкоформатного телевизионного индикатора тактической обстановки;

изменении системы кондиционирования.



Су-30СМ / Фото росСМИ

Первоначально новый самолет рассматривали как часть противовоздушной обороны – он должен был выполнять функцию патрулирования, сопровождения больших бортов и мог быть пунктом управления группы истребителей.

Но распад СССР существенно притормозил дальнейшее производство новых истребителей. Поэтому россияне решили начать продажу иностранцам. Это повлекло работу над экспортными модификациями. Первой страной, которая заказала Су-30, стала Индия. Позже эти самолеты страна использовала во время пограничного конфликта с Пакистаном в 2019 году.

Характеристики Су-30

Самолет Су-30 и его модификации, такие как Су-30СМ, по заявлениям россиян имеют следующие характеристики:

длина – 21,9 метра;

размах крыла – 14,7 метра;

высота – 6,36 метра;

площадь крыла – 62 метра квадратных;

вес – 18 800 килограммов;

нормальный взлетный вес – 24 900 килограммов;

максимальный взлетный вес – 38 800 килограммов;

двигатели – АЛ-31ФП (на Су-30СМ) мощностью 7 770 лошадиных сил каждый;

скорость возле земли – до 1 350 километров в час;

скорость на высоте – 2 125 километров в час;

дальность полета – до 3 000 километров;

боевой радиус – 1 500 километров;

продолжительность полета без дозаправки – 210 минут;

практический потолок – 17 300 метров;

экипаж – два человека.



Су-30СМ / Фото росСМИ

Кроме того, самолет оборудован вооружением и точками подвески для ракет. Речь идет о:

встроенной пушке ГШ-30-1 калибром 30 миллиметров;

12 точках подвески для ракет и авиабомб с боевой нагрузкой до 8 000 килограммов;

6 из 12 точек подвески, которые по стандарту занимают ракеты средней дальности, остальные 6 – ракеты ближнего боя;

также подвески могут занимать свободнопадающие бомбы, а также противолокационные ракеты, такие как Х-31.

Интересно! Цена одного самолета составляет около 50 миллионов долларов.

Модификации Су-30

За 30 лет Россия создала ряд модификаций истребителя Су-30, большинство из которых являются экспортными вариациями. Речь идет о:

Су-30К – коммерческий вариант истребителя;

Су-30КН – улучшенная коммерческая версия с обновленными средствами радиолокации;

Су-30КИ – еще одна коммерческая версия истребителя, где Су-30 стал одноместным истребителем – такими были требования Индонезии, которая заказала эти самолеты;

Су-30К2 – нереализованный проект улучшенной версии предыдущей модификации, но уже двухместного варианта;

Су-30МК – двухместный ударный истребитель, создан для экспорта. Увеличены максимальный вес и боевая нагрузка;

Су-30МК2 – улучшенная версия предыдущей модификации;

Су-30М2 – еще одна улучшенная версия, создана для российской армии;

Су-30МК2В – экспортная версия для Вьетнама;

Су-30МК2V – экспортная версия для Венесуэлы;

Су-30МКИ – экспортная версия для Индии;

Су-30МКА – версия для Алжира;

Су-30МКК – версия для Китая;

Су-30МКМ – версия для Малайзии;

Су-30СМ – улучшенная версия с новыми двигателями для российской армии;



Су-30СМ / Фото росСМИ

Су-30СМЕ – экспортный вариант предыдущей модификации;

Су-30СМД – "импортозамещенная" версия, в которой из-за санкций все компоненты заменили на российские;

Су-30СМ2 – улучшенная версия с новыми двигателями и усовершенствованной РЛС, а также расширенная номенклатура вооружения.

Су-30 и война против Украины

Россияне активно используют истребители Су-30СМ и Су-30СМ2 в войне против Украины. В основном с их помощью враг запускает противолокационные ракеты Х-31 и Х-58 по Югу Украины.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения на вооружении у России было около сотни истребителей Су-30СМ и еще более 30 Су-30СМ2. Сколько за это время враг потерял таких самолетов – доподлинно неизвестно. Однако за первые месяцы полномасштабной войны ВСУ уничтожили не менее 11 истребителей Су-30СМ (были ли среди них модификационные Су-30СМ2 – неизвестно). Еще по меньшей мере 1 уничтоженный Су-30 был неизвестной модификации.

Еще минимум 4 самолета россияне потеряли после первого мощного удара Сил обороны Украины по военным объектам Крыма, а именно по аэродрому Саки 9 августа 2022 года. Тогда, по данным спутниковых снимков, среди 11 уничтоженных самолетов было 4 Су-30СМ. После атаки 26 июля 2024 года на аэродроме был уничтожен еще один такой самолет.

И истребитель, который бойцы ГУР МО уничтожили 12 сентября 2024 года над Черным морем тоже базировался на аэродроме Саки. Очевидно, все истребители на временно оккупированном полуострове ждет только одна судьба.

В октябре 2022 года истребитель Су-30СМ "бомбил" Иркутск, упав на жилой дом. Погибли 15 россиян (из них двое пилотов), а 28 – получили ранения.

Как Су-30СМ падал на жилой дом в России: смотрите видео

Интересно – еще один истребитель Су-30 в августе 2023 года разбился в Калининградской области из-за якобы неисправности, пилоты погибли. Однако не исключено, что "неисправность" вызвало "импортозамещение".

То есть во время полномасштабной войны россияне потеряли по меньшей мере 20 самолетов Су-30, абсолютное большинство из которых – Су-30СМ.