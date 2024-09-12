Истребитель исчез над Черным морем в ночь на 11 сентября. В сети писали, что Су-30СМ проводил пуски ракет Х-31П, но внезапно исчез с радаров.

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Разведчики сбили Су-30СМ

Главное управление разведки провело операцию в акватории Черного моря, во время которой удалось уничтожить российский боевой самолет Су-30СМ. Приземлить вражеский истребитель удалось украинским разведчикам из ПЗРК.

После попадания Су-30СМ упал в море. Известно, что истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка военно-космических сил России, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

В разведке добавили, что оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

По информации ГУР МО, российские захватчики в течение нескольких часов искали Су-30СМ, а затем сообщили командованию об обнаруженном пятне авиационного топлива в Черном море. Впоследствии, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут обнаружили и обломки сбитого Су-30СМ.

К слову, стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

Интересно. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники сбили 369 самолетов.