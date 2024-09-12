Видео опубликовал 109-й отдельный горно-штурмовой батальон. Там отметили, что это важный момент для всей команды.

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"Впервые в истории 10 ОГШБр Эдельвейс пилотами 109 ОГШБ с помощью FPV-дрона уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат типа крыло "Мерлин-ВР" в воздухе", – говорится в сообщении.

Что известно о дроне "Мерлин-ВР"

По данным Defense Express, "Мерлин-ВР" был впервые представлен в 2021 году и пиарился как "уникальный высокотехнологичный дрон".

Его можно назвать достаточно редким, по сравнению с Zala или Орланами.

Впервые Силам обороны его удалось сбить в июне 2022 года. Впоследствии удалось установить, что россияне используют в "уникальном" дроне французские тепловизионные матрицы Lynred (Ulis) PICO1024, а вместо топливного бака была установлена пластиковая канистра.

Также в БпЛА нашли израильскую линзу и китайский стартер-генератор.