Відео опублікував 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон. Там наголосили, що це важливий момент для всієї команди.

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"Вперше в історії 10 ОГШБр Едельвейс пілотами 109 ОГШБ за допомогою FPV-дрона знищено ворожий безпілотний літальний апарат типу крило "Мерлін-ВР" в повітрі", – ідеться у повідомленні.

Що відомо про дрон "Мерлін-ВР"

За даними Defense Express, "Мерлін-ВР" був вперше представлений у 2021 році та піарився як "унікальний високотехнологічний дрон".

Його можна назвати досить рідкісним, у порівнянні з Zala чи Орланами.

Уперше Силам оборони його вдалось збити в червні 2022 року. Згодом вдалось встановити, що росіяни використовують в "унікальному" дроні французькі тепловізійні матриці Lynred (Ulis) PICO1024, а замість паливного бака була встановлена пластикова каністра.

Також в БпЛА знайшли ізраїльську лінзу та китайський стартер-генератор.