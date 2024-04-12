F-16 для України: командувач сил НАТО в Європі розповів, чому винищувачі досі не передали
Джерело:Голос Америки
На слуханнях у Конгресі США відбулося обговорення передачі літаків F-16 для України. Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі наголосив, що надання цих винищувачів для України, є надзвичайно важливими.
Однак разом з визнанням важливості цього кроку, він також звернув увагу на виклики, які стоять перед українськими пілотами у процесі переходу на сучасні винищувачі. Каволі підкреслив складність навчання англійською мовою та адаптацію до нових технологій.
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Питання надання F-16 для України
В Конгресі США відбулися слухання, на яких обговорювалася ситуація в Україні та питання надання країні винищувачів F-16. Обговорення зосереджувалося на важливості цієї ініціативи для стратегічної безпеки регіону та найбільших труднощах, що виникають у процесі навчання українських пілотів на цих літаках.
Каволі заперечив повідомлення ЗМІ про те, що винищувачі F-16 вже не є актуальними для України. Навпаки, він наголосив на важливості цих літаків для української армії та висловив підтримку їх наданню.
Він також зазначив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління.
Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з українськими союзниками, і ця ініціатива буде надзвичайно цінною для них,
– заявив генерал.
На запитання конгресмена Гіменеза щодо того, чому США не надають Україні літаки F-16, заступниця глави Пентагону Селест Волландер заявила, що європейські партнери готові повністю задовольнити потреби України в авіації.
У чому важкість опанування нових літаків
Також під час обговорення торкнулися питання про навчання українських пілотів на F-16. Конгресмен Дон Дейвіс висловив занепокоєння щодо можливості українських пілотів повноцінно опанувати ці літаки.
Генерал Каволі відповів конгресмену, що одним із найбільших викликів у тренуванні українських пілотів є опанування англійської мови, а також адаптація до нових технологій.
Важливим в цьому, повірите ви чи ні, є знання англійської мови та її вивчення. Це перший крок,
– підкреслив він.
Крім того, Каволі відзначив, що не всі пілоти, які прибувають на навчання, мають достатню базову підготовку для польотів на F-16. Ті, хто вже має досвід, можуть переходити безпосередньо на ці літаки, а інші проходять базову льотну підготовку.
Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі зауважив, що США – не єдина країна, яка тренує українських пілотів на сучасних винищувачах. За його словами, в цьому напрямку активно працюють також Данія та Нідерланди.
На питання, чи можуть союзники тренувати більше пілотів для України, Каволі відповів, що в України не вистачає військових авіаторів.
"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", – заявив генерал.
Надання Україні F-16: останні новини
- США надали дозвіл Норвегії на передачу Україні 22 винищувачів F-16 разом з двигунами, допоміжним обладнанням, інструкторами, запасними частинами та іншим необхідним обладнанням.
- Речник Повітряних сил Ілля Євлаш розповів, що українські пілоти знаходяться на завершальних етапах навчання. Мовиться про тих, які проходять підготовку у Данії та США. Наразі вони відпрацьовують удари по малорозмірним цілям.
- Раніше Володимир Зеленський заявляв про те, що Україні цього року передадуть лише 10% винищувачів від необхідної кількості.