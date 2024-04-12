F-16 для України: командувач сил НАТО в Європі розповів, чому винищувачі досі не передали

На слуханнях у Конгресі США відбулося обговорення передачі літаків F-16 для України. Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі наголосив, що надання цих винищувачів для України, є надзвичайно важливими.

Однак разом з визнанням важливості цього кроку, він також звернув увагу на виклики, які стоять перед українськими пілотами у процесі переходу на сучасні винищувачі. Каволі підкреслив складність навчання англійською мовою та адаптацію до нових технологій.

Дивіться також Що дійсно наблизить фінал війни: інтерв'ю з Подоляком про гроші, зброю і саміт миру

Питання надання F-16 для України

В Конгресі США відбулися слухання, на яких обговорювалася ситуація в Україні та питання надання країні винищувачів F-16. Обговорення зосереджувалося на важливості цієї ініціативи для стратегічної безпеки регіону та найбільших труднощах, що виникають у процесі навчання українських пілотів на цих літаках.

Каволі заперечив повідомлення ЗМІ про те, що винищувачі F-16 вже не є актуальними для України. Навпаки, він наголосив на важливості цих літаків для української армії та висловив підтримку їх наданню.

Він також зазначив, що українським пілотам нелегко перейти з літаків радянського типу на винищувачі четвертого покоління.

Особливо складно перейти від старих літаків радянської епохи до сучасного літака четвертого покоління, такого як F-16. Ми працюємо над цим разом з українськими союзниками, і ця ініціатива буде надзвичайно цінною для них,

– заявив генерал.

На запитання конгресмена Гіменеза щодо того, чому США не надають Україні літаки F-16, заступниця глави Пентагону Селест Волландер заявила, що європейські партнери готові повністю задовольнити потреби України в авіації.

У чому важкість опанування нових літаків

Також під час обговорення торкнулися питання про навчання українських пілотів на F-16. Конгресмен Дон Дейвіс висловив занепокоєння щодо можливості українських пілотів повноцінно опанувати ці літаки.

Генерал Каволі відповів конгресмену, що одним із найбільших викликів у тренуванні українських пілотів є опанування англійської мови, а також адаптація до нових технологій.

Важливим в цьому, повірите ви чи ні, є знання англійської мови та її вивчення. Це перший крок,

– підкреслив він.

Крім того, Каволі відзначив, що не всі пілоти, які прибувають на навчання, мають достатню базову підготовку для польотів на F-16. Ті, хто вже має досвід, можуть переходити безпосередньо на ці літаки, а інші проходять базову льотну підготовку.

Головнокомандувач об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі зауважив, що США – не єдина країна, яка тренує українських пілотів на сучасних винищувачах. За його словами, в цьому напрямку активно працюють також Данія та Нідерланди.

На питання, чи можуть союзники тренувати більше пілотів для України, Каволі відповів, що в України не вистачає військових авіаторів.

"Обмежуючим фактором щодо кількості, яку ми зараз готуємо, є наявність українських пілотів. Українці ретельно прорахували, скільки пілотів вони можуть відправити, і при цьому підтримувати належний рівень бойової активності всередині України. І це те, що визначає фактичний розмір підготовки або кількість пілотів у робочому конвеєрі", – заявив генерал.

Надання Україні F-16: останні новини