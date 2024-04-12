F-16 для Украины: командующий сил НАТО в Европе рассказал, почему истребители до сих пор не передали

На слушаниях в Конгрессе США состоялось обсуждение передачи самолетов F-16 для Украины. Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что предоставление этих истребителей для Украины, является чрезвычайно важным.

Однако вместе с признанием важности этого шага, он также обратил внимание на вызовы, которые стоят перед украинскими пилотами в процессе перехода на современные истребители. Каволи подчеркнул сложность обучения на английском языке и адаптацию к новым технологиям.

Смотрите также Что действительно приблизит финал войны: интервью с Подоляком о деньгах, оружии и саммите мира

Вопрос предоставления F-16 для Украины

В Конгрессе США состоялись слушания, на которых обсуждалась ситуация в Украине и вопрос предоставления стране истребителей F-16. Обсуждение сосредотачивалось на важности этой инициативы для стратегической безопасности региона и наибольших трудностях, возникающих в процессе обучения украинских пилотов на этих самолетах.

Каволи опроверг сообщения СМИ, что истребители F-16 уже не актуальны для Украины. Наоборот, он отметил важность этих самолетов для украинской армии и выразил поддержку их предоставлению.

Он также отметил, что украинским пилотам нелегко перейти с самолетов советского типа на истребители четвертого поколения.

Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16. Мы работаем над этим вместе с украинскими союзниками, и эта инициатива будет чрезвычайно ценной для них,

– заявил генерал.

На вопрос конгрессмена Гименеза относительно того, почему США не предоставляют Украине самолеты F-16, заместитель главы Пентагона Селест Волландер заявила, что европейские партнеры готовы полностью удовлетворить потребности Украины в авиации.

В чем трудность освоения новых самолетов

Также во время обсуждения затронули вопрос обучения украинских пилотов на F-16. Конгрессмен Дон Дейвис выразил обеспокоенность относительно возможности украинских пилотов полноценно овладеть этими самолетами.

Генерал Каволи ответил конгрессмену, что одним из самых больших вызовов в тренировке украинских пилотов является овладение английским языком, а также адаптация к новым технологиям.

Важным в этом, поверите вы или нет, является знание английского языка и его изучение. Это первый шаг,

– подчеркнул он.

Кроме того, Каволи отметил, что не все пилоты, которые прибывают на обучение, имеют достаточную базовую подготовку для полетов на F-16. Те, кто уже имеет опыт, могут переходить непосредственно на эти самолеты, а остальные проходят базовую летную подготовку.

Главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе заметил, что США – не единственная страна, которая тренирует украинских пилотов на современных истребителях. По его словам, в этом направлении активно работают также Дания и Нидерланды.

На вопрос, могут ли союзники тренировать больше пилотов для Украины, Каволи ответил, что в Украине не хватает военных авиаторов.

"Ограничивающим фактором по количеству, которое мы сейчас готовим, является наличие украинских пилотов. Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", – заявил генерал.

Предоставление Украине F-16: последние новости