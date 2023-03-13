Ніхто не обіцяв Hornet, – Марін пояснила київську заяву про винищувачі для України

Санна Марін під час свого візиту до України припустила, що Фінляндія може передати нашій державі винищувачі Hornet. Упродовж вихідних всередині країни точилися дебати, після яких вона пояснила свої слова.

У п'ятницю 10 березня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін прибула з офіційним візитом до Києва. Під час нього вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. І саме в той день заявила, що країна може передати Україні свої старіші винищувачі Hornet. Що і стало причиною палких дискусій.

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Марін пояснила свої слова

Прем'єр-міністерка зауважила, що Фінляндія спочатку повинна провести обговорення того, чи можуть бути розміщені в Україні винищувачі Hornet. Зауважимо, що ці повітряні судна зняті з озброєння Збройних сил держави.

Чим ми можемо допомогти? Це буде вирішуватися в співробітництві з усіма, хто відповідає за зовнішню політику і політику безпеки… Фінляндія не проводила жодної політики з цього питання, але я бачу, що у нас є можливість і потенціал для проведення такого обговорення. Я беру участь в такій міжнародній спільній роботі,

– зауважила Марін.

Водночас вона вирішила розставити усі крапки над "і". За її словами, Україні "ніхто не обіцяв винищувачі Hornet". Але вона наголосила на тому, що наша держава зараз потребує важкого озброєння, щоб протистояти Росії. Саме тому це питання повинне стояти на обговоренні.

Марін зазначила, що "добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про відправлення танків". Водночас вона додала, що наступним великим питанням залишаються як винищувачі, так і протиповітряна оборона в цілому.

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