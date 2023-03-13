Никто не обещал Hornet, – Марин объяснила киевское заявление об истребителях для Украины

Санна Марин во время своего визита в Украину допустила, что Финляндия может передать нашему государству истребители Hornet. В течение выходных внутри страны шли дебаты, после которых она объяснила свои слова.

В пятницу, 10 марта, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с официальным визитом в Киев. В ходе него она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. И именно в тот день заявила, что страна может передать Украине свои более старые истребители Hornet. Что и стало причиной жарких дискуссий.

Здесь больше Премьер Финляндии допустила передачу Украине истребителей: но есть условие

Марин объяснила свои слова

Премьер-министр отметила, что Финляндия сначала должна провести обсуждение того, могут ли быть размещены в Украине истребители Hornet. Заметим, что эти воздушные суда сняты с вооружения вооруженных сил государства.

Чем мы можем помочь? Это будет решаться в сотрудничестве со всеми, кто отвечает за внешнюю политику и политику безопасности… Финляндия не проводила ни одной политики по этому вопросу, но я вижу, что у нас есть возможность и потенциал для такого обсуждения. Я участвую в такой международной совместной работе,

– заметила Марин.

В то же время она решила расставить все точки над "i". По ее словам, Украине "никто не обещал истребители Hornet". Но она отметила, что наше государство сейчас нуждается в тяжелом вооружении, чтобы противостоять России. Поэтому этот вопрос должен стоять на обсуждении.

Марин отметила, что "хорошо, что удалось договориться со странами-партнерами об отправке танков". В то же время она добавила, что следующим большим вопросом остаются как истребители, так и противовоздушная оборона в целом.

ВСУ остро нуждаются в истребителях