Зранку 10 вересня жителі Вінниці знову повідомили про звуки вибухів. Росія атакує українські міста ракетами та дронами типу "Шахед".

Вибухи у Вінниці прогриміли близько 6:30. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу для міста та закликали його жителів пройти в укриття.

У мережі пишуть про великий стовп диму над Вінницею. Міський голова Сергій Моргунов підтвердив атаку. "Більше інформації – згодом. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", – написав він у своєму телеграмі.

Згодом російську атаку прокоментувала Наталя Заболотна, перша заступниця начальника ОВА. Вона повідомила про влучання у цивільні промислові об'єкти. Станом на 6:53 інформації про постраждалих не надходило. Деталі влада обіцяє оприлюднити згодом.