У Вінниці п'яна водійка збила 13-річного хлопчика: дитина в реанімації

Вранці 24 травня у Вінниці сталася ДТП – 43-річна жінка наїхала на 13-річного хлопчика. Постраждалий у важкому стані перебуває у реанімації. Винуватицю аварії затримали, а експертиза підтвердила, що вона була п'яною.

ДТП трапилася у Вінниці, на вулиці Івана Богуна 24 травня, приблизно 10:00. Тоді 43-річна жінка наїхала на неповнолітнього хлопчика.

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Деталі аварії

Водійка, яка була за кермом дороговартісної автівки Haval, не впоралась з керуванням та виїхала на тротуар. Там вона зіткнулась з парканом, а тоді наїхала на 13-річного хлопчика.

Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Хлопчика госпіталізували до лікарні. За інформацією вінничанки Ірини Доценко, потерпілий у дуже важкому стані перебуває у реанімації.

Водійка була п'яною

У водійки після аварії відібрали зразки крові для проведення експертизи на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

Експертиза підтвердила, що жінка сіла за кермо п'яною. Ба більше – рівень алкоголю у її організмі перевищував допустиму норму у 16 разів.



Водійка, яка спричинила ДТП, була п'яна / Фото з фейсбуку Ірини Доценко

Жінці оголосили про підозру

Винуватиці ДТП оголосили про підозру, її помістили до СІЗО. Жінці загрожує позбавлення волі терміном до 8 років.

Аварія сталася на вулиці Івана Богуна у Вінниці: дивіться карту