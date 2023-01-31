Відтепер військовим грошове забезпечення нараховуватимуть по-новому: що змінилося

Військовим, які перебувають безпосередньо у зоні бойових дій, продовжуватимуть виплачувати додаткових 100 тисяч гривень. Однак зміниться підхід щодо нарахування коштів воякам, які перебувають далеко від лінії зіткнення – себто в тилу.

Зауважимо, що таке рішення вирішили прийняти заради того, аби були була справедливість. Власне, тепер виплати напряму залежатимуть від того, де перебуває військовослужбовець та завдання якої складності він виконує.

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Відколи почне діяти новий порядок та яким він буде

Відомо, що нововведення наберуть чинності з 1 лютого 2023 року. Згідно з ними, виплати у 100 тисяч гривень отримуватимуть лише ті військовослужбовці, що перебувають безпосередньо на передовій. Те ж стосується сімей полонених та зниклих безвісти – виплата винагород у розмірі 100 тисяч гривень для них зберігатиметься.

Анонсовані зміни стосуватимуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій,

– йдеться у заяві.

Там також зазначено, що зараз усі військовослужбовці, зокрема строковики й курсанти, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Власне, таку ж суму отримують бійці ЗСУ, що, очевидно, є зовсім несправедливим.

Від 1 лютого 2023 року мінімальні щомісячні заробітні плати для усіх вояків Збройних Сил України, представників Національної гвардії та Державної прикордонної служби становитимуть не менше ніж 20 100 гривень. А от співробітники ДСНС та Національної поліції отримуватимуть щомісячні виплати на рівні не менше ніж 17 000 гривень, згідно з новими порядками.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року президент підписав закон №8081 про відпустки військовослужбовцям. У ньому йдеться про те, що під час воєнного стану військовослужбовці мають право брати частину щорічної основної відпустки не більш як на 10 днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин. При тому буде зберігатися грошове забезпечення.