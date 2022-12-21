Ще на початку грудня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8081, що передбачає можливість взяття відпустки військовим. У вівторок, 20 грудня, цю ініціативу підтримав глава держави Зеленський, поставивши на ній свій підпис.

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Про що йдеться у законі про відпустки військовим

У документі зазначено, що під час воєнного стану військовослужбовці мають право брати частину щорічної основної відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Важливо, що зберігатиметься грошове забезпечення.

Окрім того, слід сказати, що відпустку можна взяти не більше ніж на 10 календарних днів. Проте це без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад. Однак на це буде відведено не більше двох діб в один кінець.

Зверніть увагу! Щорічну основну відпустку військові також можуть взяти, проте всього один раз упродовж календарного року. І за умови, що у військовому підрозділі буде відсутньо не більш ніж 30% від загальної чисельності особового складу.

У президента просять заветувати інший закон

Нагадаємо, станом на 21 грудня на розгляді в Офісі Президента лежить закон №5655, який, на думку експертів, легалізує самовільне будівництво. Зазначмо, що Верховна Рада в цілому проголосувала за цей законопроєкт, обґрунтовуючи це тим, що це полегшить життя забудовникам. Однак ухвалення цієї ініціативи може створити проблеми для звичайних людей.