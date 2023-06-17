Росія все ще виробляє ракети: Ігнат розповів, які запчастини окупантам постачають союзники

Попри жорсткі санкції, які ЄС та США наклали на Росію, окупанти все ще можуть виготовляти чимало зброї, яку згодом використовують у війні проти України. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що винищувачі Росія навіть виробляє на експорт.

Юрій Ігнат повідомив, що самостійно окупанти виготовляють літаки та гелікоптери. Проте для їхньої побудови необхідні запчастини, які Росія купує у так званих "дружніх країн". Про санкції, які необхідно ввести, щоб завадити Росії виготовляти зброю, речник розповів у прямому ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Росія купує запчастини до своїх ракет

Наразі у Росії виготовляють і літаки, і гелікоптери. Один з них, Ка-52, 16 червня ЗСУ знищили на Донецькому напрямку, наголосив Юрій Ігнат.

Росія може їх (літаки – 24 Канал) виготовляти. І навіть виготовляє літаки сьогодні на експорт тим-таки "дружнім країнам", таким як Іран, який теж хоче отримати від Росії винищувачі,

– повідомив речник Повітряних сил.

Він зауважив, що і винищувачі, і ракети – високотехнологічна продукція, яка вимагає закордонних запчастин. Зокрема, закупляти Росії доводиться напівпровідники, чипи та процесори, які використовуються не лише у військових цілях. Натомість вибухівку, фюзеляж та ракетний двигун окупанти виготовляють самі.

Та Ігнат підкреслив, що важливо накладати санкції на товари не лише військового, але і цивільного призначення – тільки таким чином можна позбавити Росію грошей на ведення війни. Зокрема, заявив речник, необхідно обмежити нафтопереробну галузь у Росії.

Наголосив він і на тому, що Росія часто намагається обійти накладені санкції, і тому світова спільнота мусить пильно стежити за їхнім дотриманням.

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