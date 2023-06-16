У Росії з 14 по 17 червня проходить Петербурзький міжнародний форум, який є "вітриною російської економіки". Про це 24 Каналу розповів український підприємець Денис Довгополий.

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Що із російським ВВП

Денис Довгополий пояснив, що на заході буде чудово прослідковуватися дві відчутних тенденції.

"По-перше, росіяни почали вже обережно казати, що реальне падіння ВВП в них буде не менше, ніж 10%, які компенсує непродуктивна частина", – наголосив він.

Хоча українські експерти оцінюють його в 12 – 15%, а інколи навіть і у 20%. Те, що росіяни почали вголос говорити про це – перший знак того, що економіка Росії йде у вигідний для України напрямок.

"По-друге, усі країни, навіть такі як Іран, Сирія та інші, побоюються санкцій, навіть не працюючи з росіянами, а просто будучи присутніми на цьому заході. Це ізоляція, тобто те, чого ми добиваємося", – наголосив підприємець.

На фоні цього у Росії спостерігається одразу 2 процеси: ЄС криміналізував статті за порушення санкцій, тому проросійські підприємці в паніці. Наприклад, це стосується Туреччини, якій доводиться обирати між ЄС, США та Росією. Також торкнулося і Китаю, що поводить себе вкрай обережно.

Куди рухається економіка Росії

Денис Довгополий додав, що у Росії також почалася девальвація рубля, яка пов'язана із тим, що курс рубля почав системно падати.

На осінь вже можна розраховувати на те, що з економікою будуть проблеми у напрямку зростання інфляції,

– зауважив він.

Росія відчутно схиляється до злиднів, бо ж реальне споживання спало на 10%, а дорогі покупки росіяни собі просто не можуть дозволити.

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