В России с 14 по 17 июня проходит Петербургский международный форум, являющийся "витриной российской экономики". Об этом 24 Каналу рассказал украинский предприниматель Денис Довгополый.

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Что с российским ВВП

Денис Довгополый объяснил, что на мероприятии будет отлично прослеживаться две ощутимые тенденции.

"Во-первых, россияне начали уже осторожно говорить, что реальное падение ВВП у них будет не менее 10%, которые компенсирует непроизводительная часть", – подчеркнул он.

Хотя украинские эксперты оценивают его в 12 – 15%, а иногда даже и в 20%. То, что россияне начали вслух говорить об этом – первый знак того, что экономика России идет в выгодное для Украины направление.

"Во-вторых, все страны, даже такие как Иран, Сирия и другие, опасаются санкций, даже не работая с россиянами, а просто присутствуя на этом мероприятии. Это изоляция, то есть то, чего мы добиваемся", – подчеркнул предприниматель.

На фоне этого в России наблюдается сразу два процесса: ЕС криминализировал статьи за нарушение санкций, поэтому пророссийские предприниматели в панике. К примеру, это касается Турции, которой приходится выбирать между ЕС, США и Россией. Также коснулось и Китая, который ведет себя очень осторожно.

Куда двигается экономика России

Денис Довгополый добавил, что в России также началась девальвация рубля, связанная с тем, что курс рубля начал системно падать.

К осени уже можно рассчитывать на то, что с экономикой будут проблемы в направлении роста инфляции,

– заметил он.

Россия ощутимо склоняется к нищете, потому что реальное потребление спало на 10%, а дорогие покупки россияне себе просто не могут позволить.

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