Slack покинув Росію ще у березні 2022 року. ЗМІ тоді повідомили, що робочі чати росіян почали раптово зникати без жодних попереджень. Весь цей час програма все ще була доступна в російському перекладі для користувачів за кордоном.

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Що тепер

Щоб звільнити місце для нових вдосконалень і забезпечити найкращий користувацький досвід, Slack час від часу вилучає певну функцію з продукту. Ми завжди робимо все можливе, щоб заздалегідь повідомити про це адміністраторів і рекомендувати їм альтернативи, перш ніж остаточно попрощатися з будь-якою функцією,

– написали на офіційному сайті Slack, анонсуючи видалення російської мови.

Згідно з повідомленням, датою відключення непотрібного "язика" стане 28 червня 2023 року. Компанія зазначає, що "користувачі можуть продовжувати надсилати та отримувати повідомлення кирилицею та використовувати Slack у браузері для [автоматичного] перекладу програми на російську мову", але окрема офіційна програма для комп'ютера та смартфона більше не буде доступна російською.

Зазначимо, що російська мова була додана в Slack 30 червня 2021 року. Таким чином вона протримался трохи менше двох років.

Зараз Slack підтримує 12 мов, зокрема китайську, німецьку, корейську. На жаль, української у списку немає.