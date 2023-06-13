Компанія сама підтвердила Reuters, що продала лише "обмежену кількість дисплеїв та аксесуарів" для "щоденного використання цивільними особами". Однак видання каже, що перелік товарів був ширшим.

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Що відомо

8 квітня 2022 року Acer, як і багато інших технологічних компаній заявила, що більше не буде вести бізнес у Росії в найближчому майбутньому.

Acer суворо дотримується чинного міжнародного торгового законодавства та правил і уважно стежить за конфліктом між Росією та Україною. У зв'язку з останніми подіями, Acer вирішила призупинити свій бізнес в Росії,

– заявили тоді в компанії.

Попри це, Acer, як повідомляється, продовжувала продавати монітори в Росію, в основному через власну швейцарську службу доставки Acer Sales International SA. Компанія так і не пояснила, чому це робила. Дочірня компанія не відповіла на запит Reuters про коментарі, так само як і Міністерство промисловості й торгівлі Росії. У російському представництві Acer повідомили, що "нічого не змінилося" з моменту заяви компанії про припинення ведення бізнесу в Росії.

Reuters пише, що журналісти вивчили "митні записи, отримані від постачальника комерційних торгових даних", які показують, що Acer продала в Росію "комп'ютерне обладнання на суму щонайменше 70,4 мільйона доларів США в період з 8 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року". Це, звісно, менше, ніж об'єми бізнесу до початку повномасштабного вторгнення – бізнес скоротився на 71,1 відсотка в річному обчисленні, – але все одно відчутна частина.

Хоча Acer заявила, що постачала лише деякі споживчі екрани та аксесуари, анонімне джерело Reuters каже, що компанія постачала ноутбуки та комп'ютерні монітори в Росію. Acer при цьому заперечила продаж будь-яких ноутбуків або ПК. Агентство Reuters каже, що не може визначити, звідки походять деякі з наявних в Росії продуктів Acer і коли вони потрапили в Росію, але представник виробника повідомив, що російські імпортери могли отримати їх з інших країн.

Представник Acer на Тайвані заявляє, що всі продажі були здійснені "з дотриманням міжнародних санкцій" і лише до 16 грудня 2022 року. Тайвань не має митних записів про те, що Acer експортувала товари в Росію напряму з Тайбея, інакше це порушило б санкції щодо обмеження експорту певних видів товарів. Все ввозилося через Швейцарію аж поки вона сама не приєдналася до санкцій.

Неважко знайти приклади того, як клієнти вже заявили про втрату поваги до Acer у соціальних мережах після того, як з'явився звіт Reuters. В інтерв'ю тайванському телеканалу експерт Джон Іствуд заявив, що дії Acer "ганьблять" не лише саму компанію, але й Тайвань, який вже давно стикається з власними потенційними зовнішніми загрозами.