Олексія Білюченка (43 роки) та Олександра Вернера (29 років) пов'язали зі зламом Mt. Gox. Звинувачення з'явилися внаслідок спільного розслідування кількох правоохоронних органів США, включно з ФБР.

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Що відомо

Згідно з заявою на сайті Мінюсту, Білюченко і Вернер замішані у викраденні та відмиванні приблизно 647 тисяч біткойнів. Криптовалюта, ймовірно, стала основою для створення біржі BTC-e, пізніше перейменованої на WEX. Стверджується, що обвинувачені та їхні співучасники отримали несанкціонований доступ до сервера Mt. Gox, де зберігалися біткойни, і перевели їх на власні адреси.

За поточним курсом сума оцінюється приблизно в 16,67 мільярда доларів.

В обвинувальному висновку детально описано процес відмивання через інші біржі та нью-йоркського брокера, а також великі грошові перекази на офшорні рахунки, які контролювалися обвинуваченими. Ці дії дали змогу приховати джерело вкрадених коштів.

Атака на Mt. Gox призвела до закриття біржі у 2014 році, завдавши значних збитків її клієнтам, які досі очікують на компенсацію. В окремому обвинувальному висновку Білюченка також звинувачують у співпраці з Олександром Винником в управлінні біржею BTC-e. Ця біржа добре відома серед злочинців різних мастей, Мін'юст США вважає її одним із центрів для відмивання коштів, отриманих від незаконної діяльності.

Обвинувачення пред'явлені у змові з метою відмивання грошей, а Білюченко також обвинувачується у веденні незаконного бізнесу з надання грошових послуг.