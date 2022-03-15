Ймовірно, у такий спосіб месенджер висловлює свою підтримку Україні й засуджує дії Росії.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Slack почала видаляти робочі чати російських користувачів без попередження,

– йдеться у повідомленні.

Таке трапилося вже із командою найбільшого банку Росії "Сбербанк".

Втім, поки що компанія не повідомляла про це офіційно.

Які техкомпанії ввели обмеження проти росіян за останню добу

Indeed

Xerox

Panasonic

Citrix

NCR

Ericsson

S.T.A.L.K.E.R. та студія GSC Game World

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