Ймовірно, у такий спосіб месенджер висловлює свою підтримку Україні й засуджує дії Росії.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Slack почала видаляти робочі чати російських користувачів без попередження,
– йдеться у повідомленні.

Таке трапилося вже із командою найбільшого банку Росії "Сбербанк".

Втім, поки що компанія не повідомляла про це офіційно.

Які техкомпанії ввели обмеження проти росіян за останню добу

  • Indeed
  • Xerox
  • Panasonic
  • Citrix
  • NCR
  • Ericsson
  • S.T.A.L.K.E.R. та студія GSC Game World

Зверніть увагу – Євросоюз затвердив 4 пакет санкцій проти Росії: дивіться відео