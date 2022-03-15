Вероятно, таким образом мессенджер выражает свою поддержку Украине и осуждает действия России.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Slack начала удалять рабочие чаты российских пользователей без уведомления,

– говорится в сообщении.

Такое произошло уже с командой крупнейшего банка России "Сбербанк".

Впрочем, пока компания не сообщала об этом официально.

Какие техкомпании ввели ограничения против россиян за последние сутки

Indeed

Xerox

Panasonic

Citrix

NCR

Ericsson

S.T.A.L.K.E.R. и студия GSC Game World