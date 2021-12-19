Вірус шукає молодших жертв, – експертка закликала вакцинувати дітей від COVID-19

В Україні масово розпочали вакцинувати дітей проти COVID-19 наприкінці жовтня. Міністерство охорони здоров'я рекомендувало вакцинацію з 12-річного віку.

Щеплюють Pfizer. Дітям вводять таку ж дозу, як і дорослим – з періодичністю у 21 день.

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Батьки не поспішають вакцинувати дітей

Загалом батьки не поспішають вакцинувати своїх дітей. Один з аргументів – малеча хворіє легше та рідше. Однак медики застерігають, вірус молодшає.

Вірус не хоче покинути людство. Він шукає собі жертви молодшого віку,

– наголосила експертка з дитячої імунології Львівщини Лариса Костюченко.

Вона пояснила, що ці вікові категорії гірше вакцинувалися. Відповідно серед них поширення далі продовжується.

Навіть легкий перебіг хвороби має наслідки

Після недуги у маленьких пацієнтів може проявлятися мультисистемний запальний синдром – навіть після легкого перебігу.

Одномоментно уражається багато органів. Лише у Львівській області ми мали декілька десятків пацієнтів дитячого віку. Якщо таку дитину вчасно не діагностували і не полікували, то вона може загинути від серцевої, ниркової, печінкової недостатності. Лариса Костюченко Експертка з дитячої імунології Львівщини

Загалом в Україні за весь період вакцинації щепили понад 106 тисяч дітей. Водночас в Іспанії одну дозу на початок грудня отримали понад 87% дітей, у Франції – 79%, а в Італії – понад 72%.

"Це добре, що я вакцинувався"

. Мультисистемний запальний синдром () може мати такі симптоми : висип та/або кон'юнктивіт, понижений кров'яний тиск, діарея або блювання тощо.

Артур, якому 14 років, – один із перших серед львівських дітлахів вакцинувався проти коронавірусу. Зараз хлопець уже пройшов повний курс.

"Після першої дози я нормально почувався. Жодної температури (не було – 24 канал), лише трохи наступного дня. Це добре, що я вакцинувався. Якщо я захворію, то наслідків не буде", – поділився хлопець.

Як у Львові відбувається вакцинація дітей: дивіться відео



Під час минулої хвилі коронавірусу Артур навіть не ходив до школи. Батьки перевели його на домашнє навчання, аби не наражати на небезпеку рідних із групи ризику.

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Щойно з'явилася можливість – вирішили вакцинувати хлопця. Адже самі щепилися і переконані, лише завдяки цьому у легкій формі перенесли коронавірус.