З віруючої сім'ї та дуже спокійний: нові деталі про Артема Рябчука – стрільця з "Південмашу"

Вночі 27 січня 21-річний солдат-строковик розстріляв нацгвардійців на заводі "Південмаш". У рідному селі хлопця кажуть, що він виріс у дуже віруючій родині, був спокійним, проте друзів у нього не було.

Рябчук походить з села Броска Ізмаїльського району, що на Одещині. Сусіди родини зазначили, що не можуть навіть припустити, що стало причиною такого вчинку їхнього односельця.

До теми Артем Рябчук розстріляв нацгвардійців на "Південмаші": все, що відомо про трагедію

Батько Артема Рябчука помер близько 6 років тому

Сім'я стрільця – дуже віруюча. Близько 5 – 6 років тому хлопець залишився без батька, він помер внаслідок важкої хвороби.

Сім'я Рябчук – дуже віруюча, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятидесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не відзначали разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено,

– розповіли сусіди ЗМІ.

Артем має старшу сестру Олю, якій 28 років. Вона живе в Росії. Про матір строковика багато не відомо: їй – 54 роки, а де вона працює – люди не знають.

Сусіди припускають, що хлопця могли образити

Навіть припустити, чому Артем міг скоїти страшний злочин, сусіди не можуть. Кажуть, що, можливо, хлопця, образили, адже він переважно ріс сам. З однолітками Рябчук не особливо спілкувався.

Його іноді кривляли – мовляв, нас віряни не визнають. Як Артемія призвали – не розуміємо. Він, по суті, єдиний син та годувальник. Може, сам захотів піти служити?

– здивовані односельці.

Читайте також Зеленський відреагував на жахливу стрілянину у Дніпрі

Трагедія на "Південмаші": що відомо про стрілянину