29 серпня в акваторії російського морського порту Новоросійськ стався витік нафтопродуктів. Там росіяни невдало займалися вантажною операцією з танкером.

Їхня недбалість призвела до того, що у Чорне море потрапило щонайменше 10 тонн нафтопродуктів, і тепер величезна пляма рухається у бік Криму, передає 24 Канал.

Що відомо про забруднення нафтопродуктами Чорного моря?

Після нештатної ситуації з експлуатації на невизначений термін вивели один із трьох виносних причальних пристроїв на морському терміналі під Новоросійськом.

Масштаби російського недбальства вражають, і вони продовжують зростати.

Ще 30 серпня пляма у морі була площею приблизно 75 квадратних кілометрів, а витік нафтопродуктів оцінювався щонайменше у 4 – 5 тонн нафтопродуктів. Від цього одразу постраждали птахи, які після розливу нафти забруднилися мазутом.

Станом на 2 вересня цифри забруднень були уже кардинально інші.

Площа розливу нафтопродуктів у Чорному морі внаслідок витоку поблизу Новоросійська, за останніми даними, становить близько 350 квадратних кілометрів. Мінімальна оцінка обсягу нафтопродуктів перевищує 10 тонн,

– заявили російські фахівці.

Один із них зауважив, що у його практиці такого масштабного плівкового забруднення в морі ще не спостерігалося.

"При цьому плівка залишається досить товстою для цього типу нафтопродуктів. Це означає, що на цей момент (пляма складається – 24 Канал) щонайменше з 10 тонн нафтопродуктів, вона локалізується західніше Анапи, можливий невеликий викид на берег північніше Анапи. Пляма рухається у бік Криму, але поки проходить південніше Керченської протоки", – заявляв він напередодні.

А уже 3 вересня до Анапи забруднення таки дійшло. У "Кримському вітрі" зауважують, що це небезпечно для людей.

З людьми буде, як із птахами. Тонкий шар нафтової плівки залишиться на шкірі. Якщо відразу не прийняти душ, ретельно не витертися, опіки будуть. Причому в нафті є канцерогенні речовини, хоч і менше, ніж у мазуті. Відповідно зростає ймовірність раку шкіри,

– розповів виданню еколог.

Загалом основна пляма розтяглася щонайменше на 100 кілометрів вздовж узбережжя Краснодарського краю – від Новоросійська до Таманського півострова. Від неї відокремилася ще одна пляма, яка й рухається у бік Криму.

Забруднення у Чорному морі / Фото "Кримського вітру"

Тим часом російська влада усіляко замовчує і применшує інцидент.

У ВМС України також прокоментували ситуацію.

"Ми зі свого боку можемо підтвердити сам факт того, що розлито нафту або нафтопродукти невстановлені на доволі великій площі... Імовірніше за все з якогось з суден, які безпосередньо здійснюють навігацію в цьому районі під контролем Російської Федерації", – сказав речник ВМС Плетенчук "РБК-Україні".

