Перший витік секретних розвідданих США стався майже відразу після вторгнення Росії, – NYT

Затриманий нацгвардієць США Джек Тейшейра, який публікував секретні документи Пентагону, почав робити це за 48 годин після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто фактично відразу.

Видання зазначає, що вже через два дні з початку війни Тейшейра опублікував розвідувальні дані про військові дії росіян в чат-групі на Discord, яка налічувала приблизно 600 учасників.

Справа проти 21-річного Тейшейри, заарештованого 13 квітня, пов'язана з витоком секретних документів в іншу групу Discord, яка налічує 50 учасників та має назву Thug Shaker Central. Там він почав розміщувати конфіденційну інформацію у жовтні 2022 року.

Зазначимо, що допуск до секретних даних він мав через те, що працював спеціалістом з інформаційних технологій на базі ВПС у Массачусетсі.

"Ланцюжок доказів", який вивів на Тейшейру

The New York Times дізналася про великий чат від користувача Discord. Чат був публічно вказаний на каналі YouTube, і до нього можна було легко отримати доступ за лічені секунди.

Ланцюжок доказів, зібраних The New York Times, пов'язує повідомлення, які містять конфіденційну інформацію, з Тейшейрою. Пости були створені під ім'ям користувача, яке The New York Times раніше пов'язувала з Airman Teixeira. Людина, яка злила інформацію, вказала, що працювала в розвідувальному підрозділі ВПС США.

Деталі у відео та фотографіях, які він опублікував, збігаються із зображеннями, розміщеними членами родини в будинку Тейшейри в Норт-Дайтоні, штат Массачусетс. Учасники Discord відправили користувачеві вітання з днем народження 21 грудня, того ж дня сестра Тейшейри привітала його з днем народження у фейсбук.

Злиті дані: що публікував Тейшейра

Видання пише, що перший витік стався менш як через 48 годин після вторгнення Росії до України.

Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення,

– написав користувач.

Очевидно, намагаючись справити враження та розвіяти сумніви учасників групи, він додав, що у нього "є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Привілеї бути у розвідувальному підрозділі ВПС США".

27 березня 2022 року він поділився інформацією про виведення російських військ із Києва.

"Деякі "великі" новини. Можливе заплановане відведення військ на захід від Києва, як і з інших місць", – написав він.

Через два дні російські офіційні особи оголосили, що йдуть від Києва.

Як Тейшейра отримав доступ до секретних даних

Це було ключовим питанням для слідчих. Очевидно, що він використовував права адміністратора, пов'язані з його роботою в галузі інформаційних технологій для доступу до документів.

У своїх повідомленнях Тейшейра вказував, що його робота дала йому доступ до матеріалів, які інші не могли бачити. Тейшейра також стверджував, що активно прочісував секретні комп'ютерні мережі у пошуках матеріалів про війну в Україні.

Коли один із користувачів Discord закликав його не зловживати доступом до секретних даних, Тейшейра відповів: "Занадто пізно".

Тейшейра продовжував ділитися докладнішою інформацією з більшою групою чату ще місяць тому.

"Я був дуже щасливий, хотів, і з ентузіазмом висвітлював цю подію минулого року і ділився з усіма вами тим, що мало хто побачить. Я вирішив припинити оновлення", – написав він 19 березня.