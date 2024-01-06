Тепер нардепи не можуть їхати у відрядження на скільки хочуть: Стефанчук пояснив свою ініціативу

Для народних депутатів запровадили нові правила роботи за кордоном під час виїзду у відрядження. Глава Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував шквал обурень, які виникли внаслідок оновлених розпоряджень.

Раніше в розпорядженні керівництва Верховної Ради, яке почало діяти з 1 січня, запровадили нові правила роботи. Якщо ж депутат не отримав роз'яснень МЗС і не погодив з міністерством нашої держави тези своїх майбутніх заяв, то йому можуть відмовити у поїздці за кордон.

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Стефанчук про необхідність корективів у розпорядженні

Глава Верховної Ради підтвердив, що народні обранці перед відрядженням мають отримати тези від Міністерства закордонних справ. За його словами, парламент IX скликання має що пред’явити українському суспільству.

Руслан Стефанчук зазначив, що проаналізувавши парламентську діяльність протягом останнього часу, з 1 січня виникла необхідність внести певні корективи.

Депутат має пред’явити план відрядження та окреслити результатами, з якими планує повернутися до України. Нам не потрібні відрядження, коли хтось хоче просто поновити свою колекцію. Ми повинні чітко розуміти, для чого це здійснюється, з якою метою і що воно принесе для України,

– наголосив глава Верховної Ради.

Він наголосив, що відтепер депутати не можуть брати відрядження, їхати та самостійно продовжувати кількість днів, перебуваючи за кордоном необмежений термін. Це тепер чітко регламентовано, оскільки вони повинні поїхати, виконати свою місію і повернутися назад.

Обурення через тези від МЗС

За словами Стефанчука, питання отримання тез від Міністерства закордонних справ викликало великий шквал обговорень.

Насамперед важливо розуміти, що в період воєнного стану дуже важливим є "єдиний голос", так званий "one voice" від держави. І ті, хто критикують, їдучи у відрядження, все одно отримують ці тези, тому що такою є державна політика,

– зазначив посадовець.

Він сказав, що стосовно основних питань, а саме – зброї, фінансів, допомоги Україні, санкційної підтримки, усі повинні бути одним голосом, оскільки наша держава на міжнародному рівні є однією командою.

Про що ще сказав Стефанчук