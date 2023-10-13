Конфлікт в Ізраїлі: Буданов сказав, за яких умов Україні не буде чого хвилюватися

ХАМАС 7 жовтня напав на Ізраїль. Це сколихнуло міжнародну спільноту та певною мірою відвело фокус від війни, розв'язаної Росією проти України. У ГУР МО розповіли, за яких умов нам не варто хвилюватися.

Глава ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді" відповів на питання, пов'язане з конфліктом в Ізраїлі. Він окреслив умови, за яких нашій державі не потрібно буде хвилюватися, зокрема щодо військової допомоги.

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За яких умов Україні варто почати хвилюватися

Моя суб'єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися,

– поділився припущенням Буданов.

Водночас він додав, що все зміниться, якщо ситуація затягнеться. За його словами, "цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння та боєприпаси".

Журналіст спитав його, чи буде Україна якось допомагати Ізраїлю у розв'язанні конфлікту. На що глава розвідки зазначив, що передовсім "ми маємо дбати про своїх громадян".

Значна кількість українців перебуває в Ізраїлі і кілька сотень людей в Секторі Гази – це велика проблема. Днями була вивезена в Україну група дітей з підконтрольної Ізраїлю території,

– зазначив він.

Що стосується вивезення українців з Сектора Гази, то всі намагаються вирішити це питання. За його словами, воно стоїть у пріоритеті у президента, як і постачання озброєння.

Він докладає максимум зусиль, щоб, перше, врятувати всіх наших людей, і друге, щоб безпекова допомога Україні ніяк не зменшилася,

– додав Буданов.

У цьому ж інтерв'ю глава української розвідки зауважив, що у нападі ХАМАС на Ізраїль чітко видно російський слід. Він навіть навів неспростовні докази цього.

За його словами, розвідці відомо, що трофейна зброя з України росіянами передавалася угрупованню ХАМАС. Здебільшого мовиться про піхотне озброєння. Водночас достеменно не відомо, чи передавали щось "Хезболлі".

Також він зробив акцент на використанні FPV-дронів проти бронетехніки. За його словами, так воюють в Україні, але аж ніяк не на Близькому Сході. Така тактика просто не притаманна цьому регіону.