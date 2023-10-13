Конфликт в Израиле: Буданов сказал, при каких условиях Украине нечего будет волноваться

ХАМАС 7 октября напал на Израиль. Это всколыхнуло международное сообщество и в некоторой степени отвело фокус от войны, развязанной Россией против Украины. В ГУР МО рассказали, при каких условиях нам не следует волноваться.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде" ответил на вопрос, связанный с конфликтом в Израиле. Он очертил условия, при которых нашему государству не нужно будет волноваться, в частности, по поводу военной помощи.

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При каких условиях Украине следует начать волноваться

Мое субъективное мнение: если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться,

– поделился предположением Буданов.

В то же время он добавил, что все изменится, если ситуация затянется. По его словам, "вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только в Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы".

Журналист спросил его, будет ли Украина как-то помогать Израилю в разрешении конфликта. На что глава разведки отметил, что прежде всего "мы должны заботиться о своих гражданах".

Значительное количество украинцев находится в Израиле и несколько сотен человек в секторе Газа – это большая проблема. На днях была вывезена в Украину группа детей с подконтрольной Израилю территории,

– отметил он.

Что касается вывоза украинцев из Сектора Газа, то все пытаются решить этот вопрос. По его словам, оно стоит в приоритете у президента, как и поставки вооружения.

Он прилагает максимум усилий, чтобы, первое, спасти всех наших людей, и второе, чтобы помощь помощи Украине никак не уменьшилась,

– добавил Буданов.

В этом же интервью глава украинской разведки отметил, что в нападении ХАМАС на Израиль отчетливо виден российский след. Он даже привел неопровержимые доказательства этого.

По его словам, разведке известно, что трофейное оружие из Украины россиянами передавалось группировке ХАМАС. В основном говорится о пехотном вооружении. В то же время точно неизвестно, передавали ли что-то "Хезболле".

Также он сделал акцент на использовании FPV-дронов против бронетехники. По его словам, так воюют в Украине, но никак не на Ближнем Востоке. Такая тактика просто не присуща этому региону.