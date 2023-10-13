Путін готовий на все: як спецслужби Росії могли допомогти бойовикам ХАМАС

Росія та її так званий президент Владімір Путін перебувають в міжнародній ізоляції, тому змушені шукати союзників серед тих, з ким жодні цивілізовані країни ніколи не сядуть за стіл перемовин. Щобільше, Кремль сприймає низку терористичних організацій, як своїх стратегічних партнерів.

Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, додавши, що Росія скотилася на маргінальний рівень світових контактів. Проблеми у країни-агресорки не тільки з союзниками, але й з браком озброєння.

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Як Росія могла допомагати ХАМАС

У російської армії закінчується сучасне озброєння, тому влада розконсервовує все, що тільки можна: стару техніку, гармати, яким понад 40 – 60 років, бронетехніку. Але навіть це озброєння потребує снарядів, яких катастрофічно не вистачає і яких на сучасних виробництвах Росії більше не випускають.

Вони звертаються до Ірану, КНДР в пошуках снарядів ще й у великих кількостях, якими можна озброювати ту техніку, яку вони розконсервували й відправили в зону бойових дій,

– розповів Осєчкін.

У межах цих контрактів Росія отримує певне озброєння з Ірану, але своєю чергою, ймовірно, поставляє туди техніку й розвіддані. За словами російського правозахисника, є підозри, що саме російські спецслужби передали велику кількість розвідданих Ірану. Відбувався обмін і забезпечення ХАМАС інформацією, тому що те, як діяли терористи в перші дні, свідчить, що напад готували впродовж тривалого періоду часу.

"Вони прекрасно розуміли локації, місця перебування і функціонування військових частин в Ізраїлі, знали, де можна прорвати лінію оборони, як безперешкодно захопити зброю, боєприпаси, діяли за добре продуманим сценарієм. А в ХАМАС з погляду розвідслужб, збору інформації цього просто не могло бути. Їм хтось допоміг", – зауважив Осєчкін.

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Хто зацікавлений у війні в Ізраїлі

На світовій арені є декілька великих гравців. На думку Осєчкіна, Китай дистанціювався від того, що відбувається і це взагалі не входить у сферу його зацікавлень. Розвідувальні служби США та Європи чогось схожого ніколи б не допустили. Відтак залишається лише один гравець, який сьогодні не приховує свого зловтішання.

Якби Путін і його оточенням були трохи розумнішими, вони хоча б у перший місяць набрали в рот води й мовчки спостерігали за тим, що відбувається,

– підкреслив правозахисник.

У перші дні вторгнення ХАМАС росіяни почали, або відкрито висловлювати підтримку тому, що сталося, або на міжнародній арені висували необґрунтовані претензії США.

Чого найбільше боїться Путін

У Кремлі вважають, що ситуація в Ізраїлі може відвернути увагу Заходу від підтримки України. Адже наша держава отримує суттєву допомогу від Європи та США, щоб мати можливість звільняти свої території. Цього найбільше боїться Путін, бо деокупація означатиме для нього крах всього, що він мав.

Для нього це буде крах кар'єри, внутрішній крах і крах всього, що він робив останнім часом. Він розуміє, що для нього це рівносильно смерті, тому готовий йти на все,

– сказав Осєчкін.

Відтак, російські спецслужби, міністерства готові "підливати бензин" у будь-які локальні конфлікти, щоб це відвертало увагу від України та послаблювало нашу підтримку.

Як приклад, можна навести події в Нагірному Карабаху. Як тільки почались розмови, що парламент Вірменії ратифікує Римський статут, Путін перестав стримувати Азербайджан і він взяв під контроль Нагірний Карабах.

Через місяць після цих подій, ХАМАС напав на Ізраїль. Цікаво, що це відбулося 7 жовтня – в день народження російського диктатора.

Очікувалося, що світова преса напише про життя диктатора, про те, що він вже 23 роки керує країною, втягнув її у війну, прирік на міжнародну ізоляцію, але в ту саму ніч відбувається напад ХАМАС,

– звернув увагу російський правозахисник.

Тоді всі світові новини написали про те, що відбувається в Ізраїлі, а журналістські розслідування та публікації про Путіна відійшли на другий план. Це також зіграло на руку диктатору.

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