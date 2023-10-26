Війна в Ізраїлі: Росія й Китай наклали вето на резолюцію США в ООН
Джерело:Reuters
У Раді Безпеки ООН 25 жовтня відбулося голосування з приводу резолюції щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС. Зрештою на цей проєкт наклали вето Росія і Китай.
Автором резолюції є Сполучені Штати Америки. У документі мовилося про розв’язання гуманітарної кризи у Секторі Гази.
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Росія і Китай заблокували резолюцію ООН
Журналісти зазначили, що проєкт резолюції закликав зупинити насильство, щоб забезпечити доступ до гуманітарної допомоги жителям Гази. До того ж у документі мовилося, що сторони конфлікту повинні дотримуватися міжнародного права під час реагування на "терористичні атаки".
Під час голосування за резолюцію переважна 10 з 15 країн-членів Радбезу ООН висловилися на підтримку пропозиції США. Однак колективному рішенню завадила протилежна позиція трьох країн, а саме Росії, Китаю та ОАЕ, які проголосували проти резолюції.
Крім того, дві країни, Мозамбік і Бразилія, вирішили утриматися від голосування. Зрештою попри значну підтримку, резолюцію не вдалося ухвалити, оскільки і Росія, і Китай скористалися своїм правом вето.
Зверніть увагу! Рада Безпеки ООН складається з 15 країн-членів. П’ять із цих членів, включно з США і Росією, мають постійний статус і мають право накладати вето на резолюції.
Щоб отримати підтримку та забезпечити ухвалення резолюції, за неї повинні проголосувати щонайменше дев’ять держав-членів і жоден із постійних членів не повинен застосувати своє право вето.
Раніше США накладали вето на рішення Радбезу ООН
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш після обстрілу лікарні у Секторі Гази ініціював голосування за резолюцію щодо гуманітарного припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. Однак це рішення ветували Сполучені Штати.
- Своє рішення постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд пояснила тим, що у резолюції містяться певні недоліки. За її словами, у документі немає жодного слова про право Ізраїлю на самооборону.
- За резолюцію проголосували 12 із 15 членів Радбезу ООН. Утрималися від голосування Росія і Велика Британія.