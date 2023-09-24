Алієв і Пашинян домовилися про зустріч: з Нагірного Карабаху 120 тисяч людей поїдуть у Вірменію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян домовилися зустрітися в іспанському місті Гренада. Ця зустріч має відбутися 5 жовтня.

Крім того, з Нагірного Карабаху мають виїхати 120 тисяч людей. Усі вони направляться у Вірменію.

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Алієв та Пашинян проведуть зустріч

У Радбезі Вірменії зазначили, що секретар організації Армен Григорян вирушить із робочим візитом до Брюсселя, щоб домовитися про майбутню зустріч лідерів Азербайджану і Вірменії.

У Брюсселі 26 вересня запланована зустріч Григоряна з радниками президента Франції, канцлера Німеччини, глави Євроради й помічником президента Азербайджану Хікметом Гаджиєвим для підготовки зустрічі у Гранаді 5 жовтня,

– мовиться у дописі.

Водночас за попередніми даними на цій зустрічі не будуть підписаний договір про мир між Азербайджаном і Вірменією. Зокрема, вірменський прем'єр Нікол Пашинян зазначав, що наразі нема домовленостей, які б відповідали "збалансованому інтересу Вірменії".

З Нагірного Карабаху 120 тисяч осіб переберуться у Вірменію

Журналісти видання Reuters, з посиланням на керівництво невизнаного Нагірного Карабаху, зазначили, що понад 120 тисяч етнічних вірмен Нагірного Карабаху виїдуть до Вірменії, оскільки вони не хочуть жити в складі Азербайджану та бояться етнічних чисток.

"Наш народ не хоче жити в складі Азербайджану. Дев'яносто дев'ять цілих дев'ять відсотків вважають за краще залишити наші історичні землі", – зауважив радник президента невизнаної республіки.

Він також наголосив, що історія з поразкою у Нагірному Карабаху ввійде в історію, як "ганьба вірменського народу і всього цивілізованого світу". Керівництво невизнаної республіки також заявило, що всі, хто залишився без даху внаслідок азербайджанської військової операції й бажають виїхати, будуть супроводжені до Вірменії російськими миротворцями.

Крім цього, прем'єр-міністр Вірменії також сказав, що карабаські вірмени, швидше за все, покинуть регіон. Водночас, за його словами, Вірменія готова прийняти цих людей після поразки від Азербайджану в конфлікті.

У зверненні до нації Пашинян зазначив, що певна гуманітарна допомога надійшла, але вірмени Карабаху все ще стикаються з "небезпекою етнічної чистки".

Якщо для вірмен Нагірного Карабаху не будуть створені належні умови для проживання і не буде дієвих механізмів захисту від етнічних чисток, зростає ймовірність того, що вони будуть розглядати лише вигнання з батьківщини. спосіб врятувати їх життя та особистість,

– наголосив прем'єр-міністр Вірменії.

Своєю чергою, азербайджанська сторона заявила, що буде гарантувати безпеку вірменам у Нагірному Карабаху та сприятиме їхній інтеграції у країну.

Перша група вірмен уже виїхала з Нагірного Карабаху

Видання "Ехо Кавказу" повідомляє, що група громадян, які переїжджають із невизнаного Нагірного Карабаху до Вірменії, вже дісталася Корнідзора в Сюнікській області країни. Наразі вони перебувають у Корнідзорському пункті гуманітарної допомоги.

Люди з Нагірного Карабаху їдуть у Вірменію / Фото RFE/RL

Крім того, 23 машини швидкої допомоги у супроводі фахівців та Червоного Хреста перевозять із Нагірного Карабаху до Вірменії 23 тяжко поранених громадян. Згідно з останніми даними, вони також перебувають на території Вірменії.

Також проєкт CivilNet зазначив, що перша група біженців у складі 40 осіб перетнула кордон Нагірного Карабаху та Вірменії. Ці евакуйовані жителі невизнаної республіки прибули до південного регіону Вірменії Сюнік. На місці біженцям допомагає група із понад 250 волонтерів.

Перша група біженців з Нагірного Карабаху прибула у Вірменію / Фото CivilNet

Пашинян натякнув на неефективність ОДКБ і Росії у безпеці Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав неефективними структури безпеки, на які останнім часом покладалася його країна. Зокрема, мовиться про Організацію договору про колективну безпеку та миротворчу місію Росії у країні.

"Нещодавні напади на Вірменію з боку Азербайджану дозволяють зробити очевидний висновок про те, що зовнішні системи безпеки, до яких ми залучені, не є ефективними з точки зору державних інтересів та безпеки країни", – заявив він.

Вірменський прем'єр також підкреслив, що системи безпеки й союзники, на яких його країна покладалася протягом багатьох років "показали нашу вразливість". Тому тепер країна шукатиме нові альянси задля захисту територіальної цілісності держави.