У Путіна 2 варіанти: публіцист припустив, що вчинить Росія найближчим часом

Представники антиєвропейських сил деделі частіше просувають ідею виходу певних країн з НАТО. Хоча сьогодні це малоймовірно, але навіть така риторика грає на руку Володимиру Путіну.

Такою думкою з 24 Каналом поділився експерт із публічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зауваживши, що головним тестом для Європи та НАТО стане можлива атака Росії на країни Балтії. Це може статися у найближчі місяці.

До якого підступного кроку готується Путін?

Масла у вогонь підливає і Дональд Трамп своїми заявами про захоплення Гренландії. До розв'язки цієї історії ще дуже далеко. Американській адміністрації доведеться якось обґрунтувати свої агресивні наміри щодо Королівства Данії.

Виходячи з цього контексту, у НАТО поки ще є час, аби зі всім розібратися. Але головний тест – це агресія ззовні. Найближчим часом перед Путіним буде 2 вибори між ескалацією та деескалацією, бо в нього серйозні проблеми з економікою,

– підкреслив Юрій Богданов.

Очільнику Кремля потрібна якась різка дія, щоб змінити перемовний процес, розклад сил у європейській політиці та спробувати підірвати підтримку України. Тож від Росії можна очікувати ще один крок дестабілізації у Європі. Він може бути у форматі гібридної або прямої атаки на одну з країн Балтії або Скандинавії.

Після цього НАТО доведеться переформатовуватися, збирати новий європейський контур безпеки навколо України та інших великих країн, але уже без участі США.

Росія використовує останні інструменти у війні

Нова агресія проти Заходу є спробою Володимира Путіна змінити дипломатичну ситуацію. Йому потрібно досягти відмови світу від підтримки України, щоб змусити Київ погодитися на вимоги Кремля. Або другий варіант – розвалити НАТО зсередини, щоб нав'язати країнам Альянсу своє бачення миру.

Також Путін готовий провокувати нові конфлікти до масштабів світової війни. На цьому тлі Китай може почати активніше підтримувати Росію, що вигідно Москві. Всі ці дії дають диктатору більше часу, щоб досягти своїх цілей.

Він сподівається, що після нового удару в України та Європи швидко закінчаться ресурси. Вони підуть на максимальні поступки, а Росія досягне перемоги,

– сказав Юрій Богданов.

Але зрозуміло, що плани Путіна є реалістичними лише в його голові. Насправді такі дії лише принесуть йому більше проблем. Уже зараз очільник Кремля змушений використовувати останні інструменти, щоб хоч якось втриматись на плаву.

Одним з таких інструментів є масовані обстріли у сильні морози, щоб так налякати українців. Але навіть це не змусить Україну погодитися на вимоги Кремля, тому Путіну варто очікувати на ще одну невдачу.

Україна продовжує мирні переговори