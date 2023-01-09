Росія воює людьми через брак якісного озброєння: чому вона не здатна забезпечити армію

Сьогодні Росія не може технічно забезпечити війну в Україні. Цілком можливо, путінський режим спробує переналаштувати свою економіку та армію.

Якщо зважати на ті рішення, які ухвалювали в частині мобілізації військово-пром комплексу – вони спрямовані на поширення наративу "вєлікая атєчєствєнная вайна". Про це 24 Каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Сучасна війна – війна технологій

За таким принципом вони ніби-то зорганізували усю промисловість Радянського союзу, щоб та штампувала танки, які були "нєпабєдімимі". Втім, ми знаємо, що Т-34 порівнювати з, до прикладу, німецькими танками – не доводиться.

Такий наратив будуть продовжувати використовувати для того, щоб мобілізувати сили. Корупційна складова і науково промисловий сектор не здатен виконати те замовлення, яке Путін перед собою ставить. Якщо характеризувати структуру російської економіки – вона дуже імпортозалежна від комплектуючих,

– пояснює економічний експерт.

Фактично, продовжує він, вона є сировинною. Вона не може виробляти готову продукцію з високою доданою вартістю, і орієнтується на постачання викопних джерел енергії. Це приносить шалені прибутки, але не забезпечує їй достатній рівень обороноздатності. Яскравий приклад – виробництво ракет. Напередодні міністр оборони України Олексій Рєзніков зауважив, що росіяни вже використовують свій стратегічний запас.

"А тепер виникає риторичне питання: що далі? Невипадково Путін нещодавно їздив до Білорусі, де він намагався до всього процесу військово-промисловий комплекс Білорусі", – зауважує Клочок.

Звісно, є різні думки з приводу того, наскільки він буде ефективний, але така ідея є з 2010 року – тоді її дуже активно просував ексглава "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін. Але Лукашенко – при всій його "сволочності" й непорядності – залишається при своїх інтересах. Білоруси не дозволили цього зробити.

Спроможностей немає, друзі. Звісно, я б не скидав з важелів компонент Китаю, який може допомогти в частині комплектуючих. Але в Китаю є чимало своїх проблем на міжнародній арені. Я далекий від думки про те, що він буде забезпечувати товарами подвійного призначення військово-промисловий комплекс Росії,

– каже Клочок.

Є бажання, є виробничі можливості, але немає з чого це робити – з самої нафти це не виготовити. Варто згадати історію з літаками, які росіяни експропріювали в лізингових компаній на початку повномасштабного вторгнення. "Вони знали фатальність наслідків, але тупо забрали їх. Був величезний скандал, про який зараз забули", – говорить експерт.

Це стосується абсолютно усіх сфер. Росіяни не виробляють нічого свого. Втім, вони пообіцяли представити вітчизняний УАЗ з електродвигуном. "Я перепрошую, це що? Вони просто насміхаються самі з себе", – акцентує Валерій Клочок.

На переконання економічного й політичного експерта, технічно забезпечити війну в Україні росіяни не можуть. Сьогодні ми бачимо, що відбувається на фронті: за допомогою сучасних технологій борються з кількістю мобілізованих.

Зараз війна йде не кількість на кількість, а якість проти кількості. Це зараз доводять Росії, і вона валиться в рейтингах армій. Скільки завгодно можна перелаштовувати російську економіку, але зараз не часи Холодної війни. Це зовсім інші речі,

– стверджує Клочок.

Цікавий приклад, додає він, це Корейська війна, де Радянський Союз брав участь. Тоді воювали саме тим видом озброєнням, який був сучасним на 40 – 50-ті роки. Вони дійсно могли протистояти збої США. "Сьогодні – це небо і земля", – підсумував Валерій Клочок.

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