Російські ЗМІ пишуть, що прессекретар уникнув конкретної відповіді на запитання про можливу нову хвилю мобілізації в Росії на початку 2023 року, яку насправді, ось-ось мають запровадити.

Увага Пів мільйона мобілізованих у Росії та війна поколінь: головні тексти західної преси про Україну

Не варто надавати значення повідомленням у Telegram про "продовження мобілізації" у Росії, першоджерелом інформації є офіційна влада,

– цитують відповідь спікера Путіна російські ЗМІ.

Він також додав, що Кремль "абсолютно довіряє інформації Міноборони про перебіг спецоперації".

Поміж іншого у Путіна не стримались, щоб не прокоментувати постачання танків Україні від французьких союзників.

Не можуть змиритись із постачанням танків Україні

Там зазначили, що контакти Путіна та Макрона були корисні на попередньому етапі, а зараз, мовляв, є паузи в діалозі.

"Постачання французьких колісних танків на Україну нічого не змінять і не завадять досягти цілей спеціальної військової операції", – самовпевнено заявив Пєсков.

Самовпевненість не раз губила Росію, але бачимо, що 10 місяців війни нічому не навчили противника. Вони вперто продовжують вірити у свої байки та пропаганду про "велич" російської армії, яка мала "захопити Україну за 3 дні".

Довідка. Україна отримає від Франції легкі танки AMX-10 RC – це перші танки західного зразка, які надійдуть до ЗСУ.

Щодо мобілізації в Росії, то українська розвідка вважає, що Росія готується мобілізувати ще 500 тисяч окупантів. Це – на додаток до мобілізованих, яких забрали від жовтня минулого року.

Зазначимо, що диктатор Путін досі не підписав указу про закінчення так званої "часткової мобілізації", тому формально вона не закінчувалася.