Кріт війни проїдає запаси Кремля: як війна виснажує Росію – цікаві цифри від Washington Post

Україна майже два роки протистоїть повномасштабній російській агресії. І за цей час навантаження на саму країну-агресорку лише зросло. І самі росіяни щоразу більше відчувають на собі наслідки війни.

Оглядачі кажуть, що війна в Україні, ймовірно, ще більше навантажить життя більшості росіян. Крім того, вона все більше загрожуватиме життю мешканців країни-агресорки. А все тому, що війна, наче ненажерливий кріт, проїдає як запаси Кремля у грошах, так і в людях.

Читайте також Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ

Росія продає нафту за безцінь

Звернімо увагу, що у 2024 році у Кремлі наростять витрати на оборону на 68%, якщо порівнювати з 2023 роком. У парі з витратами на правоохоронні органи, військові приберуть на себе 40% російського бюджету. А це означає, що все більше росіян відчують погіршення свого рівня життя.

Водночас слід розуміти, що прибутки з російської нафти та газу скоротилися на 24%. Це тому, що ціни на нафту стабільні, а експорт природного газу, більшість з якого йшла до Західної Європи, скоротилася на близько 60% з 2021 року.

У виданні зазначають, що Росія вже викачує всю нафту, яку вона може видобути. І вона продає значну її частину з великими знижками як Китаю, так і Індії.

Водночас продажі можуть скоротитися, адже Захід надалі переслідує власників "тіньового флоту", який займається транспортуванням російської нафти, що порушує ліміт, встановлений "Групою семи". Мовиться про 60 доларів за барель. Власне, деякі з портів відмовляються впускати багато таких суден.

Росіяни відчувають наслідки війни

Як зазначають у виданні, у 2023 році уряд Росії підвищив податки на продаж нафти та газу. А ще обклав бізнес одноразовим податком, який потрібно буде сплатити за непередбачені прибутки.

Скарбниця Росії має всі шанси скоро спорожніти. Відтак, Кремлю доведеться підвищувати податки. Припускають, що можуть підвищити 20-відсотковий податок на додану вартість для виробників і роздрібних торговців. У виданні не сумніваються, що витрати перекладуть на споживачів.

Також існує припущення про підготовку до запровадження ще одного непопулярного податку. Мовиться про "добровільну" підписку на державні облігації.

Гаманці росіян спорожніють

Правда почнімо з того, що перед Різдвом Центральний банк Росії до 15-відсоткової базової ставки додав ще один пункт. Таким чином намагаються стримати інфляцію в країні, яка становить наразі 7,5 відсотка. Попри це, ціни на основні продукти продовжують зростати. Так, яйця на 43% дорожчі, ніж торік, а курятина – на майже 27%, а от цукор – на понад 10%.

Водночас "Газпром", щоб компенсувати різке падіння зовнішніх продажів, підвищив внутрішні ціни на газ на 11% у другій половині 2023 року. А у 2024 році планує підвищити їх ще на 8%. Зазначають, що рубль торік упав до 100 за один долар. Імовірно, падіння російської валюти продовжиться.

Скорочуються також соціальні витрати, хоч вони і так мізерні. Так, на 10% скоротять асигнування на охорону здоров'я. У 2025 році удвічі скоротять фінансування на утримання та ремонт комунальних послуг. І це на фоні того, що на початку січня, коли були морози, у Подольську, що під Москвою, майже 150 тисяч людей кілька днів сиділи без тепла.

Авіакатастрофи неминучі

У виданні зауважили, що російські авіакомпанії очікують небезпечніших інцидентів. У 2023 році зафіксували понад 180 аварій і несправностей, що втричі більше, ніж у 2022 році.

Звертають увагу на те, що близько 70% парку комерційних авіаперевезень – іноземного виробництва. Цим літакам бракує запчастин, а також вони не проходять обов'язкового технічного обслуговування. А будь-які замінники матеріалів і деталей швидше за все не сертифіковані. Відтак, питання фатальних катастроф – лише питання часу.

Кажуть, що у найбільшій небезпеці у 2024 році – російські юнаки. Путін підписав указ, який передбачає розширення збройних сил на 170 тисяч солдатів. Так, загальна чисельність складатиме 1,3 мільйона військовослужбовців. Правда, дехто вважає, що Росії потрібно буде призвати до армії до 300 тисяч новобранців з урахуванням колосальних втрат на фронті.

У виданні підсумовують. Кажуть, що хоч і багато росіян підтримують війну, переважна більшість починає проходити випробування позбавленням та особистими жертвами. Більшість росіян стали апатичними, а їхній стан російські політичні соціологи називають "вивченою байдужістю".

Себто, на словах вони підтримують режим, а на ділі чекають, коли "все це" закінчиться. Водночас слід розуміти, що це та тонка соломинка, на якій ворог може підтримувати війну на виснаження.